Blue Origin avança enquanto SpaceX sofre revés com explosão

Na quinta-feira (16/01), a espaçonave Starship, da SpaceX, explodiu no espaço minutos após ser lançada do Texas. O incidente forçou o desvio de dezenas de voos comerciais no Golfo do México para evitar colisões com destroços, afetando o tráfego aéreo nos aeroportos de Miami e Fort Lauderdale, na Flórida.

Photo: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Генеральный директор SpaceX Илон Маск на пресс-конференции

Explosão e impacto no tráfego aéreo

O compartimento superior da Starship, que deveria realizar um pouso controlado no Oceano Índico, sofreu uma “desmontagem rápida não programada”, eufemismo utilizado pela SpaceX para descrever a explosão. Fragmentos luminosos da nave foram avistados no céu, e Elon Musk compartilhou vídeos do incidente. Ele atribuiu o problema preliminarmente a um vazamento de oxigênio e combustível.

"O sucesso é incerto, mas o entretenimento é garantido," comentou Musk no X (antigo Twitter).

Segundo o site FlightRadar24, dezenas de voos tiveram suas rotas alteradas ou foram desviados. A Administração Federal de Aviação (FAA) confirmou que reduziu o tráfego aéreo na área para evitar riscos, mas normalizou as operações minutos após a explosão. A FAA também anunciou que abrirá uma investigação para determinar se algum destroço caiu em áreas povoadas ou fora da zona de risco.

A Starship e as ambições de Musk

A explosão ocorreu durante o sétimo teste da Starship desde 2023. A espaçonave faz parte do projeto ambicioso de Elon Musk para desenvolver um foguete capaz de transportar humanos e cargas para Marte, além de lançar mais satélites para órbita terrestre.

O estágio propulsor do foguete, no entanto, conseguiu realizar um pouso controlado com o uso de braços mecânicos na torre de lançamento, marcando a segunda vez que a SpaceX concluiu com sucesso essa manobra arriscada.

A SpaceX havia promovido a Starship como uma "nave de nova geração", com atualizações significativas, incluindo um estágio superior dois metros mais alto que os anteriores. Apesar disso, o incidente coloca em risco o plano de Musk de realizar pelo menos 12 lançamentos da Starship em 2025.

Desafios regulatórios e disputa com a FAA

A explosão pode levar a novos embates entre a SpaceX e a FAA. A relação entre Musk e a agência tem sido marcada por conflitos, incluindo multas e atrasos em lançamentos anteriores. Musk já acusou a FAA de tomar decisões com "motivações políticas" e chegou a pedir a renúncia do chefe da agência, Mike Whitaker, em setembro passado.

O bilionário, que agora ocupa o cargo de chefe do novo Departamento de Eficiência Governamental dos EUA, afirmou que "a FAA exagera nos regulamentos e atrasa a inovação".

Concorrência espacial: Blue Origin avança

O incidente com a Starship ocorreu apenas um dia após a Blue Origin, de Jeff Bezos, realizar com sucesso o lançamento do foguete New Glenn em órbita pela primeira vez. Esse avanço intensifica a concorrência entre as empresas espaciais dos dois bilionários.