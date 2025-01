Gustavo Petro critica maus-tratos de migrantes deportados pelos EUA

O asteroide Bennu, apelidado de "asteroide do apocalipse", está em rota de colisão com a Terra, segundo estudos da Nasa. Com um impacto estimado equivalente ao poder de 22 bombas atômicas, especialistas avaliam as possíveis consequências e ações preventivas. Saiba mais sobre os detalhes desse fenômeno e o que a ciência está fazendo para mitigar os riscos.