Velocidade de 32 m/s: A Força Monumental da Megainundação Zancleana

Há cerca de cinco milhões de anos, a Terra passou por um evento natural monumental que moldou drasticamente a paisagem do Mediterrâneo. Pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, encontraram evidências de uma "megainundação" que marcou o fim de um longo período em que a região era uma vasta planície de salinas.

Photo: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, Космический центр имени Линдона Джонсона, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан - ISS031-E-57122 - View of Pacific Ocean

Um Evento de Força Colossal

Até recentemente, acreditava-se que o preenchimento do Mar Mediterrâneo ocorreu gradualmente ao longo de 10 mil anos. No entanto, um novo estudo desafia essa hipótese, revelando a existência de um canal de erosão que se estende do Golfo de Cádiz até o Mar de Alboran.

Os cientistas nomearam o evento de Megainundação Zancleana, que teria despejado no Mediterrâneo um fluxo de água do Oceano Atlântico equivalente a um milhão de metros cúbicos por segundo. Essa inundação catastrófica foi tão poderosa que o Mediterrâneo, anteriormente isolado do Atlântico, secou quase completamente, deixando depósitos maciços de sal e alterando permanentemente a geografia da região.

As descobertas foram publicadas na revista Nature Communications Earth & Environment.

Dados Geológicos e Modelagem Computacional

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores utilizaram dados de reflexão sísmica, uma técnica que funciona como um ultrassom geológico, permitindo visualizar camadas de rochas e sedimentos abaixo da superfície. Foi assim que descobriram um canal em forma de "W" ao leste do Estreito da Sicília, uma antiga ponte de terra submersa que separava as bacias ocidental e oriental do Mediterrâneo.

Mais de 300 cristas submarinas na área foram analisadas, revelando sinais claros de erosão causados por um fluxo de água massivo e turbulento.

Com base nessas evidências, os cientistas criaram modelos computacionais para simular como a água se comportou durante o evento. Os resultados sugerem que o fluxo se intensificou ao longo do tempo, atingindo velocidades de até 32 metros por segundo. Esse movimento escavou canais mais profundos, transportando grandes quantidades de sedimentos por distâncias significativas.

Consequências da Megainundação

O impacto da Megainundação Zancleana foi monumental. Ela não apenas reabasteceu o Mar Mediterrâneo, mas também transformou completamente sua geografia. Os depósitos de sal deixados pelo evento ainda influenciam a paisagem e a geologia da região.