Agentes da CIA foram mandantes do assassinato do presidente Kennedy: entrevista com John Kiriakou sobre desclassificação de documentos secretos



Em 23 de janeiro deste ano, o presidente Donald Trump assinou uma Ordem Executiva intitulada Desclassificação de Registros Referentes aos Assassinatos do Presidente John Fitzgerald Kennedy [em 1963], do Senador Robert Fitzgerald Kennedy [1968], e do reverendo evangélico Martin Luther King Jr [1968].

Photo: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джон Кеннеди

A Lei de Coleta de Registros de Assassinato do Presidente John F. Kennedy de 1992, exigiu que todos os registros relacionados ao assassinato fossem divulgados em 25 anos. Porém, os presidentes estadunidenses de lá para cá recusaram-se a liberar estes documentos, sem apresentar nenhuma justificativa.



"Esta deveria ser a última vez que qualquer presidente deva ordenar aos serviços de inteligência e ao FBI que divulguem informações sobre esses assassinatos", afirma na entrevista exclusiva a seguir o ex-agente da CIA denunciante, John Kiriakou, primeiro oficial de inteligência norte-americano a revelar métodos de tortura da CIA sob ordens da Casa Branca - ocupada então por George W. Bush.

Jornalista e autor, Kiriakou tem insistido neste tema em Loud & Clear da rádio russa Sputnik, um dos programas que apresenta entre rádio e TV internacionais, além de artigos na imprensa escrita.

"Como alguém que trabalhou para a CIA como oficial de inteligência – e preso por 23 meses por denunciar técnicas de interrogatório – eu diria que não há nada de interessante sobre o assassinato de JFK que ainda não foi divulgado. Muito mais interessantes serão os arquivos confidenciais sobre o assassinato de seu irmão Robert F. Kennedy", escreveu o analista dias atrás, no jornal diário The Intendepent da Inglaterra.

"Eu sei como a CIA funciona. Se alguma vez tovesse havido documentos implicando a CIA, aina que indiretamente no assassinato de JFK, eles teriam sido destruídos anos atrás, ou então já teriam sido divulgados", acrescentou Kiriakou em seu artigo no jornal inglês, intitulado In the JFK files, there’ll be no smoking gun – only bombshells.

Mas para não perder o bem conhecido costume, John Kiriakou comenta de maneira direta aqui, sua percepção - com base em evidências - sobre quem esteve por trás do assassinato do presidente Kennedy, contrariando a intrigante versão oficial do magnicídio. Entre outras questões relevantes sobre um dos crimes mais comoventes da história, e contraditórios segundo o que se conta até os dias de hoje.

Eis a entrevista.

Edu Montesanti: John, você tem publicado seguidamente nos últimos dias sobre a vindoura desclassificação dos documentos dos assassinatos de John Kennedy e Robert Kennedy: o que o motiva a isso?

John Kiriakou: Esta deveria ser a última vez que qualquer presidente deva ordenar aos serviços de inteligência e ao FBI que divulguem informações sobre esses assassinatos. O Congresso ordenou a divulgação em 1992, mas sucessivos presidentes, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden, recusaram-se a divulgá-los. Finalmente veremos o que há nesses documentos.

O Serviço Secreto falhou em escoltar o presidente Kennedy naquele fatídico dia, fato claramente visto no momento exato dos disparos. Você compartilha esta percepção, John?

Sim, de fato o Serviço Secreto falhou terrivelmente naquele dia. Mas eles também falharam em 1884 quando o presidente Harrison foi assassinado e em 1901 quando o presidente McKinley foi assassinado. O Serviço Secreto falhou em proteger muitos presidentes, principalmente Donald Trump recentemente.

No caso do presidente Kennedy, muitos dos oficiais do Serviço Secreto que falharam foram mantidos no cargo. Apenas alguns foram demitidos.

Você acredita na versão oficial, de que Lee Oswald matou o presidente Kennedy?

Acho que Oswald provavelmente disparou aquela arma. Mas acho que maus elementos da CIA o levaram a fazer aquilo.

O que o leva a considerar isso?

Há evidências convincentes de que Lee Harvey Oswald não agiu sozinho. Até mesmo E. Howard Hunt, um dos delinquentes de Watergate, disse ao filho em seu leito de morte que ele fazia parte da conspiração para assassinar John Fitzgerald Kennedy.

Há outras evidências de que maus elementos da CIA, agindo de forma independente, tramaram a fim de matar Kennedy porque ele recusou o pedido da CIA de cobertura aérea durante a invasão da Baía dos Porcos.

Por que você acha que os documentos sobre o assassinato de Robert Kennedy serão muito mais reveladores que os de John Kennedy?

Sabemos muito menos detalhes sobre o assassinato de Robert Fitzgerald Kennedy. Tenho esperança de que o lançamento final acabe com as perguntas sobre o chamado “segundo atirador” e se a CIA ou o FBI estavam de alguma forma envolvidos.