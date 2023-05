A Rússia atualiza as bombas aéreas de alto explosivo FAB-250 para munição guiada

Os engenheiros russos do complexo militar-industrial atualizaram as bombas aéreas de alto explosivo FAB-250 (as bombas estão em serviço com as Forças Aeroespaciais Russas) para o nível de munições guiadas com precisão, disse uma fonte do setor à TASS.

Photo: wikimedia.com

"Como parte da atualização da bomba FAB-250, instalamos o sistema de navegação inercial em plataformas com asas. Quando é desacoplada da aeronave a uma velocidade de 800-900 quilômetros por hora, a bomba desliza por até 80 quilômetros", disse a fonte à agência de notícias.

Os caças-bombardeiros Su-34 usam munições guiadas com precisão durante a operação militar especial na Ucrânia, disse a fonte.

Os representantes da indústria de defesa russa não confirmaram oficialmente as informações acima, observou a TASS.