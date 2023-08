Esporte singular e violento

3:41 Your browser does not support the audio element. Desporto

Adilson Roberto Gonçalves

Photo: kostroma.mk. ru/sport/2021/04/01/v-kostromskoy-oblasti-zavershilis-sorevnovaniya-po-strelbe-iz-pnevmaticheskogo-pistoleta.html?fromtg=1

Analistas dos jornais impressos no Brasil enaltecem alguns resgates da própria imprensa, tais como os cadernos específicos para público adolescente, que foram muito bons, por sinal. No entanto, o caderno de “Esporte” nesses veículos continua no singular, como se o ludopédio fosse a única prática esportiva de interesse dos leitores. As análises continuam, especialmente por ombudsman que fiscalizam a notícia diária, e tocam em aspecto importante quando questionam se fazem entretenimento ou notícia, de forma geral e quando tratam dos esportes. No entanto, continuam a omitir que o que sobrou de caderno esportivo diz respeito exclusivamente a futebol. Colocando no plural, como outros fazem, não condiz com a realidade. No máximo quando há uma final no tênis, no vôlei ou em outra modalidade, é que se arriscam em dar a notícia, fazendo parecer que o campeonato é resumido por um jogo ou disputa. Mundiais de esportes aquáticos e paratletismo, voleibol, tênis e outras modalidades, estão acontecendo agora e com participação de brasileiros, mas ficam totalmente de fora. No mais, se querem resgatar espaço para pré-adolescentes, poderiam fazer um caderno também dos “pós-adolescentes”, aqueles que conviveram com cadernos importantes dos jornais e que hoje estão, digamos, mais maduros.

Dessa singularidade explorada de esporte único, chega-se à violência interna e externa, única no próprio futebol. Como evitar as brigas de torcidas, os assassinatos por discórdia quanto ao time preferido ou mesmo o mau exemplo dos muito bem remunerados atletas? Começaria pelo boicote. Sem sustentar clubes, não haveria torcida, reduzindo sobremaneira a violência. Mas sou suspeito para opinar, pois não vejo graça nenhuma nesse esporte, preferindo, repetindo, as bolas muito mais rápidas do vôlei e do tênis.

Um outro aspecto que ficou explícito e que mistura dois tipos de violência moderna foi a baixa adesão de empresas brasileiras para liberarem seus funcionários para poderem assistir aos jogos da Seleção Feminina de Futebol em contraponto com o que acontece com o equivalente Masculino. Sim, nossa equipe já foi eliminada na Copa do Mundo, mas avalio que essa indisposição deve estar diretamente relacionada com o aumento de estupros de mulheres no país. Especulativo, eu sei, mas medidas sociais acerca da misoginia e machismo não são feitas diretamente, porém esses dois indicadores não deixam dúvidas sobre o que somos ou nos tornamos como sociedade.

Adilson Roberto Gonçalves, pesquisador da Unesp, membro da Academia Campineira de Letras e Artes, da Academia de Letras de Lorena, do Instituto de Estudos Valeparaibanos e do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas.