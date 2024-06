O que alimentar o alho na primavera para que fique grande e não fique amarelo

Um dos vegetais mais populares e úteis é o alho. Ele não apenas acrescenta tempero e sabor aos pratos, mas também tem muitas propriedades curativas. Para obter cabeças de alho grandes e saudáveis, é preciso alimentá-lo adequadamente na primavera.

Photo: flickr.com by Kjokkenutstyr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

O alho é uma cultura que gosta de solo fértil e solto. Portanto, antes de plantar o alho, é necessário preparar bem o solo, introduzir adubo ou húmus, bem como fertilizantes minerais contendo nitrogênio, fósforo e potássio.

Na primavera, quando o alho começa a crescer ativamente, ele precisa de nutrição adicional. É especialmente importante alimentar o alho durante a formação das cabeças, para que elas sejam grandes e não amarelem. Para isso, você pode usar fertilizantes orgânicos, como esterco de aves ou composto, que contêm muitos microelementos necessários.

Também é possível usar fertilizantes minerais, mas é preciso observar a dosagem para não exagerar e não prejudicar o alho. É melhor usar fertilizantes complexos que contenham todos os elementos necessários na proporção ideal.

É importante lembrar que o alho não gosta de excesso de umidade, portanto, ao alimentá-lo, não vale a pena usar fertilizantes líquidos. Eles podem causar excesso de umidade no solo e levar ao apodrecimento das raízes do alho.

Outro aspecto importante da alimentação com alho é a frequência e o momento do procedimento. É melhor alimentar o alho duas vezes por temporada: no início da primavera e no meio do verão. Deve-se levar em conta que o alho não precisa de alimentação frequente, pois isso pode afetar negativamente a qualidade e o sabor das cabeças.

Também é importante considerar a condição do solo e das plantas. Se o solo já for fértil e solto o suficiente e as plantas parecerem saudáveis e fortes, a fertilização poderá ser omitida. Nesse caso, é melhor usar apenas fertilizantes orgânicos para evitar sobrecarregar as plantas com produtos químicos desnecessários.