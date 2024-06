Quais os benefícios que a celandine pode trazer para a casa de campo?

A celandine é uma planta que tem muitas propriedades úteis e pode ser de grande benefício no terreno casa de verão. É um excelente remédio natural para pragas e doenças que podem danificar as plantas em seu terreno. Ela tem propriedades antissépticas e antibacterianas que ajudam a combater fungos e infecções.

Photo: commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported