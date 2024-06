Quais plantas adoram cascas de ovos e por quê

As cascas de ovos são um excelente fertilizante para as plantas, pois contêm muito cálcio, o que é bom para sua saúde e desenvolvimento. As cascas de ovos também têm propriedades antimicrobianas, o que ajuda a proteger as plantas contra doenças e pragas.

Photo: creativecommons.org by Aline Ponce is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Entre as plantas que respondem de forma particularmente favorável ao uso de cascas de ovos estão as seguintes:

1. Tomates. As cascas de ovo ajudam a fortalecer as paredes celulares da planta e evitam o desenvolvimento de doenças como o cancro de phytophthora. Além disso, o cálcio contribui para a formação de uma casca forte nos frutos, o que os torna mais resistentes a vários danos.

2. Rosas. O cálcio contido nas cascas de ovos ajuda a melhorar o florescimento e a saúde das rosas. Ele é essencial para a formação de brotos fortes e para proteger as plantas de doenças como a mancha preta.

3- Pepinos. As cascas de ovos ajudam a evitar o apodrecimento das raízes e fornecem cálcio às plantas, o que afeta favoravelmente seu desenvolvimento e rendimento.

4. Limões. O cálcio promove o desenvolvimento mais uniforme dos frutos e evita várias doenças dos limoeiros. Ele também contribui para melhorar o sabor da fruta.

Para usar as cascas de ovos como fertilizante, elas devem ser moídas até formar um pó fino e adicionadas ao solo antes do plantio das plantas ou espalhadas ao redor de suas raízes. Você também pode preparar uma decocção com as cascas de ovo e regar as plantas com ela várias vezes por mês.