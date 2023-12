Resultados do quinto dia do BRICS + Fashion Summit

O Fórum Internacional BRICS+ Fashion Summit, que aconteceu de 28 de novembro a 2 de dezembro, chegou ao fim em Moscou. O evento, organizado pela Fashion Foundation com o apoio do governo de Moscou, reuniu representantes de 60 países. No último dia do fórum, todos os principais eventos foram realizados no espaço de exposição subterrâneo do Parque Zaryadye.

Photo: Resultados do quinto dia do BRICS + Fashion Summit

No salão de exposições B2B, no último dia do fórum, mais de 120 marcas apresentaram seus produtos, incluindo empresas da Argentina, Brasil, Itália, Burundi, China, Egito, Índia, Indonésia, Líbia, Nigéria, Sérvia, Tunísia, Turquia e outros países. Os designers e compradores buscaram ativamente parcerias durante todo o dia.

O Fashion Intensive reuniu palestrantes da Rússia, Índia, Colômbia, Nigéria e Sri Lanka. Palestras e workshops discutiram os tópicos de inclusão, colaboração, ideologia de marca e produção sem resíduos.

No final do fórum, houve um desfile das coleções da marca sérvia Batakovic Belgrade e do designer brasileiro Lucas Leão. A marca da Sérvia apresentou uma coleção para mulheres, incluindo calças, camisas, casacos e vestidos justos. A protagonista da Batakovic Belgrade foi uma mulher confiante que parece impressionante e feminina em qualquer roupa.

O designer brasileiro Lucas Leao trabalha habilmente com formas arquitetônicas, o que se refletiu nas roupas minimalistas dessa marca: a coleção é feita principalmente em cores pastéis, imagens monocromáticas, silhuetas simples e claras - todos os modelos pareciam esculturas vivas, graças ao trabalho habilidoso do designer com cortinas.

Também no último dia do fórum, na Casa da Cultura "HPP-2", houve aulas magistrais sobre upcycling, em que os designers russos explicaram como dar uma segunda vida às coisas. De 1º a 2 de dezembro, o espaço de arte Bread Factory sediou um fórum sobre o novo setor da moda, onde os convidados tiveram a oportunidade de ouvir 18 horas de palestras de especialistas em negócios, moda e varejo.