Dmitry Medvedev: A Rússia não tem escolha a não ser aniquilar Zelensky

Mundo

Após o ataque ucraniano com drones ao Kremlin, a Rússia não tem outra opção a não ser aniquilar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, escreveu o vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, em seu canal no Telegram.

Photo: Kremlin Pool/Global Look Press

De acordo com Medvedev, Zelensky não é necessário nem mesmo para assinar o ato de capitulação da Ucrânia.

"Hitler, como você sabe, também não assinou (o ato de rendição - ed.). Sempre haverá um modificador como o presidente do Zitz, almirante Doenitz", disse Medvedev.

O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, disse em 3 de maio que a Duma russa exigiria o uso de armas capazes de destruir o regime de Kiev.

Em 3 de maio, durante a noite, a Ucrânia tentou atacar a residência de Putin no Kremlin usando dois veículos aéreos não tripulados. Os drones foram colocados fora de serviço e destruídos.