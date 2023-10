Apelo em Nome dos Cristãos da Palestina

Apelo em Nome dos Cristãos da Palestina

Photo: openverse by alisdare1 is licensed under CC BY-SA 2.0

“Percebe-se que as brutais autoridades de ocupação estão planejando uma nova Nakba, mas com métodos diferentes.” Dom Atallah Hanna (Arcebispo Ortodoxo Grego de Sebastia, Palestina)

Por Rubi Youssef Shahin*, para Oriente Mídia

Em mensagens dirigidas “a todos que defendem a causa palestina, onde quer que estejam” e a partir de diferentes lugares sagrados para o Cristianismo, Dom Atallah Hanna, Arcebispo Ortodoxo Grego de Sebastia, Palestina, denunciou os atos sionistas criminosos que estão a ocorrer, qualificando como genocídio o que o ocupante israelense comete contra o povo de Gaza e na Palestina em geral e fez este apelo fervoroso em nome dos Cristãos da Palestina, em nome das suas igrejas e em nome de todo o seu povo.

Mensagem de Dom Atallah Hanna a partir de Jerusalém

Queridos, saúdo a todos vocês de Jerusalém. Parece que as brutais autoridades de ocupação, nestes últimos dias, estão planejando uma nova Nakba [a Tragédia, uma palavra que para os palestinos representa a expulsão de suas terras], nas regiões ocupadas em 1948 e até mesmo na cidade de Jerusalém, mas com métodos diferentes.

As autoridades de ocupação prenderam várias personalidades, ativistas e até pessoas comuns que escreveram em suas redes sociais, no Facebook, palavras de solidariedade a Gaza ou qualquer expressão de repúdio ao ataque a Gaza. Isso foi interpretado pela ocupação como expressão de apoio ao 'terrorismo', como eles afirmam. Portanto, esses jovens estão sendo perseguidos, demitidos de seus empregos e sujeitos a assédio. No entanto, o mais perigoso é o que eles planejam, que é a aprovação de uma lei na Knesset [o Parlamento de Israel] que revoga a cidadania de todos os árabes que expressarem apoio ao ‘terrorismo’, numa concepção extremamente ampla, é claro. Basta dizer ‘estamos com Gaza’, ou ‘exigimos o fim da agressão a Gaza’, ou ‘Deus tenha misericórdia dos mártires de Gaza’, ou ‘Deus ajude nosso povo em Gaza’ para ser considerado por eles um apoiador do terrorismo, como eles afirmam.

Tememos que as autoridades de ocupação aproveitem a atual situação para retirar dos árabes suas residências e interesses particulares, seja em relação aos habitantes da região ocupada em 1948, seja com os de Jerusalém, e deportá-los. Isso é, naturalmente, um novo deslocamento, uma nova catástrofe, mas cometida de uma maneira diferente.

Em 1948, todos nós sabemos como o povo palestino foi deslocado, mas parece que as autoridades de ocupação hoje estão planejando uma nova Nakba, um novo deslocamento (especialmente das áreas ocupadas em 1948 e de Jerusalém), dando-lhe uma falsa aparência de legalidade que não possui.

Estou alerta sobre esse assunto e sobre o que está sendo planejado contra os palestinos da região ocupada e de Jerusalém. Poderemos testemunhar, nos próximos dias, um amplo processo de tortura e prisões em massa, contra figuras comuns que apenas querem expressar seus sentimentos e opiniões e confirmar que estão com nosso povo em Gaza e rejeitam esta agressão. Claro, hoje nossa principal preocupação é Gaza. É Gaza que está sendo bombardeada. É Gaza, cujos habitantes estão sendo torturados, que está sendo sistematicamente destruída. E exigimos mais uma vez que esta agressão pare. Esperamos que as iniciativas e medidas destinadas a interromper esta agressão sejam intensificadas.

Chega de destruição, chega de devastação, chega de insultos à dignidade humana. Nossos corações estão com Gaza nestes tempos difíceis, em que tudo está sendo violado: mesquitas, igrejas, edifícios, hospitais, até mesmo jornalistas e suas famílias, que cobrem os eventos. Tudo se tornou alvo na amada Faixa de Gaza. Na Cisjordânia, a situação está piorando, com incursões, assassinatos e detenções.

Mas o que gostaria de alertar nesta mensagem é o que foi planejado contra nosso povo que habita as áreas ocupadas em 1948 e em Jerusalém, contra centenas de figuras e jovens comuns, até não afiliados, que expressaram seu ponto de vista: ‘Parem a Guerra’.

Lamentamos pelos mártires e expressamos solidariedade para com nosso povo em Gaza, que está sendo perseguido, atacado e punido coletivamente.

Mensagem a partir da Igreja do Santo Sepulcro

Meus queridos e queridas irmãos e irmãs, saúdo vocês novamente nesta manhã, na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, onde nos encontramos. Neste momento, elevamos nossas orações pelo nosso povo, por Gaza, que está sendo completamente destruída. Passamos por uma noite sangrenta, com bombardeios violentos e assassinato deliberado de um povo indefeso.

Gaza foi alvo esta noite de um ataque sem precedentes, e a intensidade desta agressão pode aumentar. Esta barbárie continuará nas próximas horas ou dias. Diante desta catástrofe sem precedentes, diante desta tragédia, diante do derramamento de sangue em Gaza, orgulhosa e corajosa, diante desta destruição massiva, devemos todos, como filhos de uma única nação árabe, palestinos e árabes em geral, unir-nos e fazer ouvir nossa voz nestes tempos difíceis. Que esta agressão pare imediatamente. É preciso exercer pressão sobre todas as partes envolvidas, governos ocidentais e líderes políticos do Ocidente, a fim de que esta agressão cesse. Existem manifestações, marchas e protestos em todo o mundo, até mesmo nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália. Há pressão popular e manifestações massivas para pressionar os governos a mudarem suas posições e trabalharem para interromper esta agressão, para pôr fim ao derramamento de sangue e à destruição.

Saudamos e agradecemos a todos aqueles que, por meio de suas participações nessas manifestações, tornaram-se a voz dos oprimidos em Gaza. Esperamos que a abrangência dessas manifestações e a solidariedade com nosso povo palestino se expandam. A ocupação está nos matando, matando nossos filhos e mirando em Gaza e em seu povo. No entanto, nenhum palestino se renderá a esta agressão, este plano maligno para deslocar nosso povo, liquidar nossa causa e minar nossa vontade e moral. Apesar de todas as dores, tristezas e sofrimentos, este povo não erguerá a bandeira da rendição.

Hoje, devemos agir como uma única nação árabe, do oceano ao Golfo, mais do que nunca. Esse sangue é o nosso sangue, e a agressão contra Gaza é uma agressão contra toda a Palestina e contra toda a nação árabe. Aqueles que amam a liberdade devem se levantar em todas as partes do mundo, em solidariedade a Gaza nestes tempos difíceis, onde há destruição, devastação, sangue e destroços por toda parte. Eles querem transformar Gaza em uma terra arrasada. Querem que o caos e a destruição reinem em Gaza. Querem fazer uma limpeza étnica e a destruição sistemática de tudo em Gaza. As declarações de condenação e repúdio não bastam, embora sejam importantes. No entanto, sozinhas, não são suficientes para conter tamanha agressão, tamanha barbárie, tamanha destruição e devastação. Deve haver pressão sobre os tomadores de decisão, especialmente no Ocidente, para que trabalhem nas próximas horas para pôr fim a esta agressão, a esta guerra. Chega de destruição, devastação, sangue, tristeza e dor. O povo de Gaza está sendo alvo, o povo de Gaza está morrendo, o povo de Gaza está tendo suas casas destruídas com as pessoas dentro delas. Portanto, peço às pessoas que amam a liberdade em todos os lugares que ajam para pôr fim a esta agressão. O povo de Gaza não merece ser tratado com tamanha crueldade, e aqueles que estão sendo mortos são inocentes, são civis, são pessoas comuns. As cenas horríveis das crianças, as cenas chocantes da destruição devem tocar as consciências vivas em todos os lugares.

Meus queridos, espero que minha mensagem alcance o destino apropriado. Espero que ela alcance o mundo inteiro, os amantes da liberdade deste mundo. Nossos irmãos e irmãs em Gaza não merecem viver neste estado de medo, destruição e morte.

Salvem Gaza e seu povo e trabalhem para pôr fim a essa agressão. (Hoje é hoje, não amanhã)

Mensagem a partir da Igreja da Natividade

Meus queridos irmãos e irmãs, quero dirigir-me a vocês nesta manhã de domingo, a partir do interior da Igreja da Natividade, em Belém, onde está localizada a Gruta do Nascimento, levantando minhas preces e súplicas neste lugar sagrado em nome do nosso povo palestino e em nome de nossos irmãos e irmãs corajosos de Gaza, que estão sendo alvo de ataques brutais, com casas destruídas e igrejas e mesquitas sendo atingidas. Tudo em Gaza é alvo desta ocupação, que busca destruir toda a Faixa de Gaza, dentro de uma política de limpeza étnica e destruição planejada, com o objetivo de eliminar nosso povo e conspirar contra a justa causa deste povo.

Inspirado por este lugar sagrado em que estou agora, diante da Gruta Sagrada, de onde a luz surgiu para dissipar as trevas deste mundo, volto-me para o Ocidente e para as lideranças políticas ocidentais. Onde vocês estão diante desta tragédia e desta catástrofe humanitária que nosso povo palestino enfrenta? Por que vocês falam sobre a Ucrânia e outros lugares, mas ignoram a Palestina e ignoram Gaza, como se a vida dos palestinos não tivesse valor para vocês?

Na verdade, vocês estão envolvidos nesta conspiração destinada a matar um grande número de nossos compatriotas e a destruir Gaza, transformando-a em escombros. Vocês são cúmplices nos crimes desta era, participando na liquidação e destruição desta campanha de limpeza étnica do nosso povo palestino. Estou me referindo, é claro, às lideranças políticas ocidentais em sua maioria, nos Estados Unidos, Europa e outros lugares. No entanto, as pessoas estão se movendo, com manifestações e marchas acontecendo em toda parte. Há um aumento na conscientização sobre o que está acontecendo hoje na corajosa Gaza, com o genocídio do seu povo indefeso.

Sou deste local sagrado, o berço do cristianismo. A Palestina, para aqueles que não sabem, é o berço do cristianismo. A partir daqui o cristianismo se espalhou para o leste e oeste da Terra. O cristianismo nasceu neste país, ele não uma mercadoria importada do Ocidente, assim como importamos tecnologias e técnicas. Há dois mil anos, o Rei da Paz nasceu aqui e pregou a paz, o amor e a misericórdia entre as pessoas.

Inspirado por este lugar sagrado, quero fazer um apelo às igrejas cristãs no Ocidente, sejam elas ortodoxas, católicas ou evangélicas. Dirijo-me a todas essas igrejas, em nome dos cristãos da Palestina, em nome de nossas igrejas e em nome de todo o nosso povo. Levantem suas vozes, falem alto e exijam o fim deste terrível massacre que nosso povo está sofrendo.

Há posições emitidas por igrejas em nosso mundo que expressam solidariedade com a Palestina, especialmente com Gaza, mas esperamos que a voz seja mais clara e a posição mais ousada. O cristianismo nos ensina a clamar pela verdade e pela justiça, mesmo que isso desagrade os poderosos do mundo. Não tenham medo de falar a verdade e não cedam a nenhuma pressão que seja exercida sobre vocês para impedir a expressão da verdade. E a verdade que deve ser dita nestes tempos difíceis é que todos nós estamos com Gaza e todos nós exigimos o fim desta agressão para parar o derramamento de sangue e a destruição. Que vocês estejam em solidariedade com a Palestina e com Gaza. Solidarizar-se com a Palestina e com Gaza é solidarizar-se com o cristianismo em seu berço, é solidarizar-se com a causa mais nobre e justa que a história recente já conheceu. Defendam a justiça e os valores humanos e morais que vocês pregam.

Os cristãos na Palestina e em todo o mundo árabe são defensores desta causa, pois é nossa a causa da Palestina. Esta é a causa dos cristãos, assim como a causa dos muçulmanos e a causa de todas as pessoas que amam a liberdade neste mundo.

O sangue que está sendo derramado em Gaza é sangue puro, pertence a pessoas inocentes, a civis mortos a sangue frio. Hoje, Gaza se tornou um campo de testes para todas as armas e munições trazidas do Ocidente serem lançadas sobre nosso povo da corajosa Gaza, causando destruição, devastação, derramamento de sangue, fragmentos de corpos e tristeza.

Mais uma vez, faço um apelo aos defensores da liberdade em todo o mundo para intensificar esforços para que esta agressão seja interrompida rapidamente. A cada hora que passa, há mais mártires, crianças mortas, destruição em massa e uma tragédia horrível. Esperamos que haja um movimento amplo e influente sobre as lideranças políticas no Ocidente para mudar sua abordagem e trabalhar conosco para pôr fim a esta tragédia em Gaza.

Com vocês, com todos os amantes da liberdade e todos os fiéis, elevamos nossas preces nesta manhã, em nome de nosso povo em Gaza. Que o Senhor Deus seja um bálsamo, um conforto e uma fonte de força para eles nestes tempos difíceis que estão enfrentando.

Envio a todos vocês saudações, amor, lealdade e apreço. Agradeço a todos que falam a verdade, a todos que defendem a Palestina e seu povo neste momento. Obrigado. A Palestina os saúda e valoriza cada posição corajosa, cada posição que defenda Gaza nestes tempos difíceis. Obrigado a todos.

Rubi Youssef Shahin, é jornalista desde Síria, especial para Oriente Mídia

Edição de texto: Alexandre Rocha