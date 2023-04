Caça MiG-31 cai durante voo de treinamento

Your browser does not support the audio element. Mundo

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou a queda do avião de caça MiG-31 na região de Murmansk, na Rússia, informa a RIA Novosti.

A aeronave das Forças Aeroespaciais Russas caiu em 26 de abril. O avião caiu durante um voo de treinamento, informou o departamento militar. Os pilotos se ejetaram e não há risco de vida para eles, observou o Ministério da Defesa.

O MiG-31 caiu em um local deserto, acrescentou o ministério.

Um vídeo da queda do MiG-31 apareceu na Internet. O vídeo do suposto acidente mostra a aeronave caindo no chão em chamas.

O Mikoyan MiG-31 é uma aeronave interceptadora supersônica desenvolvida para as Forças Aéreas Soviéticas pelo escritório de projetos Mikoyan. O MiG-31 está entre os jatos de combate mais rápidos do mundo.