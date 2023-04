Demanda por ouro bate recorde em 2022, com russos comprando 75 toneladas de barras de ouro

A demanda por ouro bateu todos os recordes na Rússia em 2022, pois aumentou 15 vezes. Os cidadãos russos compraram 75 toneladas de barras de ouro para investimento em 2022, contra apenas 5 toneladas no ano anterior.

A demanda por ouro tradicionalmente cresce durante períodos de crise, pois as pessoas tentam não perder seu dinheiro.

De acordo com o Ministério das Finanças, os russos compraram 75 toneladas de barras de ouro para investimento em 2022. Não é preciso dizer que o ano de 2022 se tornou um ponto de virada na história russa e internacional depois que o presidente Putin anunciou o início da operação militar especial na Ucrânia.

Em 2020-2021, o volume de compras de ouro não excedeu cinco toneladas. A demanda por ouro aumentou devido à incerteza econômica, aos problemas geopolíticos, às apreensões sobre o futuro da moeda russa e à crescente desconfiança em relação às moedas de países não amigos da Rússia.

Tradicionalmente, a maioria dos russos investia suas economias em rublos em euros e dólares. No entanto, na realidade atual, os dólares e os euros não são mais um ativo de pleno direito. O ouro continua sendo um dos investimentos mais confiáveis para economizar dinheiro. Para coroar tudo isso, o Banco Central da Rússia introduziu uma série de medidas que reduziram a gama de ferramentas de investimento disponíveis. Foram as restrições monetárias que desencadearam o aumento acentuado da demanda por ouro, acreditam os analistas.

O investimento em ouro é um ativo financeiro defensivo clássico. A rentabilidade desse tipo de investimento é geralmente estimada para um período de 10 a 15 anos. Ele pode ser volátil em um horizonte de curto prazo. Em 2022, o ouro apresentou alta volatilidade de cotações - de um teto de preço de US$ 2.200 por onça troy a um rápido declínio para US$ 1.600 e um novo crescimento para US$ 1.800 nos primeiros meses de 2023. No entanto, foi o ouro físico que os bancos centrais das principais economias do mundo usaram para reabastecer suas reservas.