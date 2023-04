Vladimir Yermakov, diretor do Departamento de Não Proliferação e Controle de Armas do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, comentou sobre a atual crise nas relações entre Moscou e Washington.

Em uma entrevista à TASS, Yermakov falou sobre o risco crescente de um confronto militar direto entre a Rússia e os Estados Unidos. O destino do novo tratado START pode se tornar uma conclusão precipitada, observou ele.

"No entanto, na pior das hipóteses, ou seja, se Washington levar a situação a um confronto militar entre as duas maiores potências nucleares do mundo, será preciso se preocupar mais com o destino do mundo inteiro do que com o destino do START", alertou o diplomata.