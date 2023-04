Tucker Carlson deixa a Fox News em meio a sinais do totalitarismo americano

Your browser does not support the audio element. Mundo

Dmitry Puchkov, conhecido como Goblin, um blogueiro e tradutor russo, acredita que a demissão do apresentador de TV Tucker Carlson do canal Fox News é um sinal do totalitarismo iminente nos Estados Unidos.

Falando no podcast de rádio KP.Ru, Puchkov disse que ficou surpreso com o tempo que Carlson trabalhou na Fox News, já que os Estados Unidos estavam restringindo a liberdade de imprensa. O fato de o apresentador ter deixado o canal é um sinal que indica mudanças em relação à liberdade de expressão nos Estados Unidos.

"Podemos ver que eles estão se movendo em direção a uma forma de seu próprio totalitarismo. Já podemos ver que toda a mídia local já marcha em formação, fazendo o que lhes é ordenado, dizendo coisas que precisam ser ditas. É nesses raros vislumbres - são apenas raros vislumbres - isso não é sistêmico - que se pode ver que há diferentes pontos de vista sobre as coisas", disse Puchkov.

Ele também observou que a posição de Carlson que ele expressou publicamente provavelmente não coincidia com os interesses da classe dominante americana.

Em 24 de abril, foi noticiado que Tucker Carlson deixou o canal Fox News. O motivo de sua demissão não foi especificado. De acordo com a Bloomberg, a demissão de Tucker Carlson custou à Fox News até US$ 507 milhões, já que as ações da empresa despencaram.

Tucker Carlson é conhecido por suas críticas ao presidente dos EUA, Joe Biden. Carlson acusou as autoridades norte-americanas de desejarem iniciar uma guerra com a Rússia. O apresentador também garantiu que Biden não era capaz de governar os Estados Unidos porque não tinha força física e mental para o trabalho.