O Brasil apóia o Conselho de Segurança das Nações Unidas da Rússia sobre o Nord Streams. Causas e conseqüências

Your browser does not support the audio element. Mundo

Tendo apoiado a investigação da ONU sobre as explosões do Nord Stream, o Brasil mostrou que é um país soberano com o qual a Rússia pode contar.

O Brasil apoiou inesperadamente a resolução da Rússia e da China no Conselho de Segurança da ONU para conduzir uma investigação sobre as explosões do Nord Stream. Doze outros membros do Conselho de Segurança se abstiveram de votar em 27 de março. A Rússia foi co-autor da resolução com a China e vários países fora do Conselho, tais como

Bielorrússia,

Coréia do Norte,

Eritreia,

Nicarágua,

Venezuela,

Síria.



Eles apelaram para o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, solicitando a criação de uma comissão para conduzir uma investigação internacional abrangente, transparente e imparcial sobre todos os aspectos da sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, bem como para identificar os perpetradores, organizadores e cúmplices. A resolução foi rejeitada.

Dmitry Polyansky, vice-embaixador russo na ONU, disse que era fácil para a Rússia trabalhar com os diplomatas brasileiros na ONU. Segundo o funcionário, há cinco países cujas delegações foram mais construtivas em relação à Rússia na ONU. A lista inclui:

a China,

Brasil,

EAU,

Moçambique,

Malta.

China como o maior parceiro comercial do Brasil

Os laços econômicos do Brasil com a China e a Rússia são mais importantes do que aqueles com os EUA.

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil exporta soja para a China. Este é o principal produto de exportação agrícola do Brasil que trouxe até US$ 29 bilhões em receitas em 2022. O minério de ferro vem em seguida com 20% de todas as exportações em 2022 e o petróleo bruto - com 18%.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em breve viajará à China para propor o "clube da paz" de países para que o conflito na Ucrânia termine. Isto coloca Lula e Xi Jinping em oposição ao Ocidente. Acontece que se eles fazem "o clube da paz", então Biden et al. são membros do "clube da guerra".

O Brasil precisa de fertilizantes e combustível diesel da Rússia

É importante para o Brasil desenvolver também o comércio com a Federação Russa, já que a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes e combustível diesel para equipamentos agrícolas. O Brasil precisa desses produtos para cultivar soja para a China.

O Brasil importa 85 por cento dos fertilizantes necessários para a produção de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão. A Rússia é responsável por 23% das importações de 40 milhões de toneladas.

Deve-se ter em mente também a cooperação entre a Rússia, a China e o Brasil no âmbito dos BRICS. A Federação Russa apóia o desejo do Brasil de tornar-se membro permanente da ONU, enquanto os diplomatas brasileiros se recusaram a apoiar a decisão do Tribunal Penal Internacional de prender o presidente russo Vladimir Putin.

Putin é amigo de Lula

O fator pessoal também é importante. Putin tem um bom relacionamento com Lula. Durante seus mandatos anteriores no cargo de presidente brasileiro, Lula estava procurando opções para a implementação do programa nuclear do Irã. Sua posição estava em uníssono com a da Rússia. Ele apoiou o bloco ALBA na América Latina. Com Lula como Presidente, o Brasil aderiu aos BRICS e aboliu a entrada de vistos com a Rússia. Moscou condenou o golpe no Brasil, quando Dilma Rousseff, sucessora de Lula, foi removida do poder em 2016.

Durante a atual campanha eleitoral, ao comentar a operação militar especial na Ucrânia, Lula criticou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o Ocidente e disse que o líder ucraniano era "responsável pela guerra", em primeiro lugar.

É digno de nota que o Brasil também não sucumbiu a Washington durante a presidência de Jair Bolsonaro. Isto sugere que o Brasil, tanto sob os políticos de esquerda como de direita, é um país soberano no qual a Rússia pode confiar.