Abaixo o Ceifeiro! Viva o Su-27!

A Rússia não deve hesitar em abater os UAVs americanos sobre a zona da operação militar especial, uma vez que eles foram projetados para empurrar para trás o limiar para a declaração de guerra.

O Ministério da Defesa russo não admitiu que foi um caça Su-27 que fez com que o veículo aéreo não tripulado Reaper MQ-9 se chocasse com o Mar Negro. De acordo com o departamento, o drone caiu devido a erros cometidos pelo operador do UAV.

"O vôo do veículo aéreo não tripulado foi realizado com transponders desligados em violação aos limites da área do regime temporário para o uso do espaço aéreo, estabelecido com a finalidade de conduzir a operação militar especial, comunicado a todos os usuários do espaço aéreo internacional e publicado de acordo com as normas internacionais", disse o Ministério da Defesa em uma declaração publicada em seu website.

Os caças russos apenas escoltavam o drone, e ele "caiu", declarou o ministério. Entretanto, os Reapers devem ser abatidos, pois representam uma ameaça para a Rússia e suas forças armadas. O Irã derrubou um avião de reconhecimento estratégico Q-4 Global Hawk no valor de 200 milhões de dólares perto do Estreito de Hormuz, em junho de 2019.

A liderança russa levou um ano para decidir moralmente repetir o precedente e desorientar o drone americano para provocá-lo a cair. Se não fosse pela inteligência americana, a operação militar especial na Ucrânia teria terminado com a vitória da Rússia.

UAVs projetados para baixar o limiar de declaração de guerra

O objetivo do UAV em si é reduzir o risco de uma grave escalada em um conflito. No ano passado, o Serviço de Pesquisa do Congresso citou o especialista americano Michael Horowitz que disse que os estados diferenciam entre sistemas tripulados e não tripulados assumindo que estes últimos estão "abaixo do limiar da guerra".

Isto torna improvável qualquer medida de retaliação dos EUA contra a Rússia.

Nos Estados Unidos, há três vetores de discussão em relação ao incidente do MQ-9. Os líderes republicanos Donald Trump e Ron DeSantis falaram recentemente sobre a necessidade de cortar a ajuda à Ucrânia e parar a guerra receberá ainda mais apoio. Acredita-se que tais declarações ganharão ainda mais apoio após o incidente com o zangão.

"A aparente queda de um drone americano por um avião de combate russo sobre o Mar Negro foi um passo mais próximo do cenário que todos temiam desde que a guerra eclodiu há um ano - um confronto direto entre as forças americanas e russas", disse a CNN. "E o voto de Biden de permanecer com Zelensky "pelo tempo que for necessário" poderia ter uma data de expiração de 20 de janeiro de 2025 - a próxima posse presidencial", disse também o artigo.

Há também outra opinião: a queda do drone americano prova que Moscou é o inimigo de Washington. Portanto, os candidatos presidenciais republicanos são obrigados a mudar sua posição sobre a Ucrânia.

Bem, quanto mais polarizada for a sociedade americana, melhor.

Curiosamente, alguns outros decidiram varrer o incidente para debaixo do tapete. MSN.com escreveu, por exemplo, que o incidente ocorreu devido ao piloto não profissional do avião de caça Su-27. Fornecer à Ucrânia um acesso ainda maior aos dados de inteligência é a única coisa que Washington fará em resposta.