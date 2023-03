Sanguessugas agora podem ser usadas para tratar Parkinson e epilepsia

Os cientistas fizeram um grande avanço no campo da bioeletrônica ao injetar com sucesso polímeros de gel dentro de sanguessugas e zebrafish, que se organizaram em eletrodos funcionais.

O estudo foi publicado na revista Science. Foi revelado que quando as moléculas de gel entraram em contato com enzimas dentro do corpo de um animal, elas se tornaram eletricamente condutivas.

Esta inovação poderia levar a melhores tratamentos para pessoas com condições neurológicas como Parkinson e epilepsia, permitindo aos cientistas estimular áreas do corpo com uma tensão externa. O professor Magnus Berggren do Laboratório de Eletrônica Orgânica, LOE, da Universidade de Linköping, na Suécia, observou que durante décadas, eles tentaram criar uma eletrônica que imitasse a biologia, mas agora eles deixaram a biologia criar a eletrônica para eles.

De acordo com Xenofon Strakosas, pesquisador do LOE e da Universidade de Lund, a estrutura do gel é alterada e tornada eletricamente condutiva quando entra em contato com as substâncias do corpo. Além disso, os pesquisadores foram capazes de criar com sucesso eletrodos baseados em gel dentro dos corpos de zebrafish e sanguessugas vivos, com eletrodos sendo formados em cada órgão em que o gel foi injetado, incluindo o cérebro, coração e barbatanas de zebrafish e ao redor do tecido nervoso de sanguessugas medicinais, como relatado por Inverse.

Encorajadoramente, o procedimento não parecia causar dor ou desconforto no zebrafish, e embora seja mais difícil saber sobre a dor nas sanguessugas, presumiu-se que o mesmo se aplicava a elas também. A composição do gel podia ser ajustada dependendo do tecido, o que permitia que o processo elétrico funcionasse adequadamente.

O procedimento não parecia causar dor ou desconforto no zebrafish. De acordo com Hjort, o zebrafish exibe dor de muitas maneiras diferentes, tais como atirar nadando muito rápido, ou eles podem rolar ao redor. Mas eles não viram nenhum desses efeitos negativos, o que é um bom sinal.