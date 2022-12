A Rússia e o Irã constroem um novo corredor de comércio transcontinental de 3.000 km de comprimento, da Europa Oriental ao Oceano Índico, disse Bloomberg. O projeto é avaliado em até US$ 25 bilhões.

No extremo norte da rota comercial há o Mar de Azov que lava a Península da Crimeia, os novos territórios russos que estão conectados com a foz do Rio Don. As rotas de transporte fluvial, marítimo e ferroviário levam deste ponto do mapa mundial aos portos iranianos no Mar Cáspio. O corredor atravessa o território do Irã e termina no Oceano Índico.