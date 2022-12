A Rússia instala um ICBM de anos enormes para enviar um sinal claro ao Ocidente

A instalação do míssil balístico intercontinental Yars em um lançador de silo na formação de mísseis Kozelsky (a região de Kaluga na Rússia ocidental) foi um sinal que a Rússia está enviando para o Ocidente, escreveu a publicação britânica The Daily Mail.

"O comandante da divisão, coronel Alexei Sokolov deixou claro que o exercício tinha como objetivo enviar uma mensagem para o Ocidente, com o Reino Unido e os EUA dentro do alcance", diz o artigo.

O ICBM Yars foi carregado no lançador de silo na formação de mísseis Kozelsky das Forças Mísseis Estratégicas para "resolver a tarefa designada". Foram necessárias várias horas para conduzir a operação.

Em 15 de dezembro, o Ministério da Defesa russo mostrou um vídeo do Yars ICBM sendo instalado no silo. O vídeo de dois minutos mostra um veículo levando o enorme míssil para as instalações militares. Em seguida, o míssil de múltiplas rodas sobe verticalmente sobre batentes hidráulicos e o foguete desce até o silo.

O sistema de mísseis estratégicos RS-24 Yars com um ICBM de propulsor sólido é uma modificação do sistema de mísseis Topol-M.

O míssil RS-24 tem nova tecnologia para superar a defesa antimíssil.

O Yars tem um alcance de 12.000 quilômetros e é capaz de desenvolver a velocidade dez vezes maior do que a velocidade do som.

A publicação norte-americana 19FortyFive colocou os Yars na lista de cinco tipos de armas que são adequadas para a guerra da Rússia contra os Estados Unidos. O míssil RS-24, que pode ser colocado pronto em sete minutos, é capaz de carregar de três a seis ogivas múltiplas com unidades de mira individuais.