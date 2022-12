A mercenária americana Rebecah Maciorowski morta na Ucrânia

ebecah Maciorowski, um mercenário estrangeiro dos Estados Unidos, foi morto nos combates na Ucrânia, disse a publicação russa Spring em seu canal Telegramas.

De acordo com a publicação, o mercenário americano nasceu em Knoxville, Tennessee, em 26 de janeiro de 1994. Maciorowski foi para a Ucrânia no verão de 2022 para participar das hostilidades do lado das Forças Armadas da Ucrânia.

"Ainda não foram relatados mais detalhes. Apenas foi dito que fontes americanas verificaram e confirmaram as informações", disse a primavera russa.

Anteriormente, foi dito que as tropas russas atingiram um ponto de destacamento de mercenários estrangeiros na região de Kharkiv.