A Ucrânia modernizou os drones soviéticos Tu-141 Strizh, Anton Lavrov, um observador militar da Izvestia, disse falando sobre as armas de longo alcance de Kyiv.

Segundo o especialista, os aviões Tu-141 Strizh têm um alcance máximo de vôo de 1.000 quilômetros e podem desenvolver uma velocidade de até 1.000 quilômetros por hora. O especialista acredita que são os aviões Tu-141 Strizh modernizados que poderiam ser usados para os ataques contra as cidades russas.

"A nova versão do drone parece ter sido profundamente modernizada. Ele teve que ser equipado não apenas com um moderno sistema de navegação inercial, mas também com correção de coordenadas de satélite, um altímetro e um controlador de vôo avançado", disse o especialista.

"É impossível infligir graves danos militares com a ajuda deles". Portanto, Kyiv pode tentar mudar o novo brinquedo para alvos significativos para a mídia", acredita o observador.