Até 2.500 focas mortas encontradas na costa do Mar Cáspio, no Daguestão

Em 3 de dezembro, milhares de focas mortas foram encontradas na costa do Mar Cáspio, no Daguestão.

De acordo com a Administração Territorial do Norte do Cáucaso da Agência Federal de Pesca, as carcaças das focas do Mar Cáspio foram vistas em diferentes locais do distrito de Kirovsky, na cidade de Makhachkala. O maior número de focas mortas foi encontrado na área do canal de Yuzbash, assim como entre as fozes dos rios Sulak e Shurinka.

No total, foram encontradas até 2.500 focas mortas na costa do Mar Cáspio, no Daguestão.

Zaur Gapizov, o diretor do Centro de Conservação do Mar Cáspio, sugeriu que as focas morreram há cerca de duas semanas. Os especialistas não encontraram sinais de morte violenta nos corpos das focas mortas. Eles também não encontraram fragmentos de redes de pesca.

Especialistas do setor Volga-Caspiano do Instituto de Pesquisa da Pesca e Oceanografia da Rússia coletaram amostras para uma análise detalhada para estabelecer as razões que levaram à morte das focas.

Por enquanto, acredita-se que as focas morreram devido ao vírus distemper. Isto é evidenciado pelo estado do fígado dos indivíduos estudados. Especialistas descartam outras versões, como envenenamento por óleo ou produtos de esgoto, pois outras espécies também teriam morrido. Entretanto, é muito cedo para tirar conclusões.

É digno de nota que as emissões de gás natural são típicas para a bacia do Mar Cáspio. O Ministério de Recursos Naturais disse que as razões do incidente só ficariam claras após testes laboratoriais.

A morte de várias centenas de selos não afetará criticamente sua população, pois a população geral de selos do Mar Cáspio permanece estável - de 270.000 a 300.000 indivíduos.