Vídeo do ator soviético morto no set revelado 57 anos depois

O estúdio Mosfilm da Rússia (um dos maiores e mais antigos estúdios cinematográficos da Rússia) publicou as filmagens de um acidente fatal envolvendo o ator Yevgeny Urbansky após 57 anos. Ele morreu em um acidente de carro durante a realização do filme "Diretor".

O vídeo publicado mostra os últimos segundos da vida do ator: o veículo com Urbansky e seu colega bateu e capotou ao saltar sobre uma duna. O ator sofreu ferimentos graves e morreu no hospital.

A tragédia aconteceu em novembro de 1965. A morte de Yevgeny Urbansky deu origem a muitos rumores: desde um assassinato planejado até suspeitas de que ele estava bêbado e perdeu o controle do veículo.

A caixa com o filme negativo foi encontrada por acaso durante uma inspeção interna das instalações do escritório. A diretora do filme Mosfilm Karen Shakhnazarov disse que não tinha visto as filmagens antes.