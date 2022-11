A indústria nuclear parece ser hoje um "vínculo de bom senso", apesar de todas as discordâncias, disse Alexei Likhachev, chefe da Agência Estatal de Energia Atômica da Rússia (Rosatom).

A indústria nuclear global continua sendo um vínculo de bom senso que une os países com base em tecnologias avançadas, disse o chefe da Rosatom, Alexei Likhachev, falando na segunda-feira, 21 de novembro, na sessão plenária do Fórum Internacional Atomexpo 2022 em Sochi.

Durante os últimos três anos, a comunidade nuclear internacional permaneceu unida no contexto da pandemia de coronavírus.

"Não rompemos nenhum vínculo - comercial e científico - com nossos parceiros". Podemos ver uma resposta muito interessada e um desejo de superar juntos as dificuldades de hoje", disse Likhachev.

"Estranhamente, a indústria nuclear agora designa uma abordagem real, ao invés de declarativa, para a melhoria do planeta". A indústria nuclear global, pelo menos por enquanto, ainda permanece um vínculo de bom senso, apesar do fato de que existem tantas discrepâncias no mundo hoje", disse o chefe da Rosatom.