O General do Exército Sergei Surovikin, Comandante da operação militar especial na Ucrânia, que decidiu montar a defesa ao longo da margem esquerda do Dnieper, fez a escolha certa, embora difícil. Ele teve que escolher entre sacrifícios sem sentido e a vida do povo, disse o presidente checheno Ramzan Kadyrov em seu canal de Telegramas.