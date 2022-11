Putin não vai ao cume do G20 em Bali. Lavrov participará em seu lugar

Representantes das autoridades indonésias confirmaram a decisão do presidente russo Vladimir Putin de não ir à próxima cúpula do G20 em Bali, a Reuters informa com referência à secretária de imprensa do Ministro indonésio para Assuntos Marítimos e de Investimento Jodi Mahardi.

Segundo o funcionário, o Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov representará a delegação russa on-line. Espera-se que Lavrov participe de uma das reuniões através de um link de vídeo.

O adido de imprensa da Embaixada da Rússia na Indonésia, Alexander Tumaykin, também disse que a delegação russa na cúpula do G20 na Indonésia será presidida pelo Ministro das Relações Exteriores Lavrov. A cúpula será realizada em Bali, Indonésia, de 15 a 16 de novembro.

Anteriormente, The Financial Times, citando o presidente indonésio Joko Widodo, escreveu que ele tinha a impressão de que Putin não viria para o G20.

Quanto ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que também deveria participar da cúpula do G20 junto com Putin, seu secretário de imprensa Sergei Nikiforov disse que o presidente ucraniano estava pensando em não viajar para a Indonésia para a cúpula. Zelensky muito provavelmente participará dela online.

O próprio Zelensky afirmou que não iria se Putin viesse.