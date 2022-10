Eco-ativistas ensopam sopa em girassóis de Van Gogh no valor de mais de $80 milhões

Os membros do movimento ambiental britânico Just Stop Oil encharcaram a pintura "Sunflowers" de Vincent van Gogh com sopa de tomate na National Gallery, em Londres. Isto foi relatado no site dos ativistas.

O custo da lona é estimado em mais de 84 milhões de dólares.

"Duas meninas entraram na sala da National Gallery em Trafalgar Square, onde está o quadro "Sunflowers", e despejaram o conteúdo de duas latas de sopa de tomate (enlatada) sobre o quadro. (...) Elas exigem que o governo do Reino Unido interrompa novos projetos de petróleo e gás", diz a declaração.

Após o incidente, os ativistas colaram suas mãos na parede da galeria.

"O que vale mais: arte ou vida? Valerá mais do que comida? Mais do que a justiça? O que lhe importa mais em proteger a pintura ou o planeta e as pessoas? (...) O combustível está fora do alcance de milhões de famílias famintas de congelamento. Eles não podem nem mesmo se dar ao luxo de aquecer uma lata de sopa", cita The Guardian um dos ativistas.

Ações como esta não são incomuns. Outro dia, ativistas ambientais colaram suas mãos a uma pintura de Picasso em uma galeria em Melbourne.