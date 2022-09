Cada tipo de chá é excelente à sua própria maneira

Garçonetes mal treinadas em cafés baratos chamam "chá vermelho" de karkade, mas é errado

As etiquetas de preço nas lojas de chá agora refletem a cor do chá. As etiquetas mais populares são vermelho, amarelo e verde. A cor do chá depende de um grau de oxidação (fermentação) das folhas de chá antes da secagem. Cada variedade tem seu próprio efeito benéfico.

Chá branco para a nobreza

O chá branco é colhido à mão no início da primavera. Apenas as duas folhas de cima mal chegam a ser utilizadas. As delicadas folhas são cobertas com uma penugem branca que é preservada durante o tratamento de qualidade. Para evitar a oxidação, as folhas são primeiro tratadas com vapor do que secadas rapidamente. Nenhuma folha torcida deve estar presente em uma xícara de chá branco de qualidade. Em resumo, é necessário muito esforço para produzir o chá. É por isso que ele é bastante caro. Eles dizem que o chá branco é uma bebida de aristocratas.

Vermelho, mas não karkade

Garçonetes mal treinadas em cafés baratos chamam karkade de "chá vermelho", mas é errado. Pensa-se que Karkade seja chá de flores. É feito através da infusão de pétalas secas do hibisco. A poção é muito boa para pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensão e problemas renais. O chá vermelho genuíno é igualmente bom. O chá vermelho contém muito tanino, e quase o dobro de catecina que o chá preto. Existem cerca de 30 variedades do chá vermelho.

Chá verde

Este é o "irmão mais velho" do chá branco. Ele é produzido utilizando a mesma tecnologia. Entretanto, são utilizadas folhas maduras em vez de gemas. Esta é a razão pela qual este chá é mais barato do que o branco. As folhas de chá se torcem durante o processo de secagem. As folhas não são submetidas à fermentação e, portanto, o chá verde contém muitas coisas boas. O chá verde alegadamente tem excelentes propriedades anticancerígenas e cargas de vitamina C.

Chá preto

Diz a lenda que esta variedade surgiu devido a mal-entendidos e preguiça. Segundo alguns historiadores, os trabalhadores simplesmente não conseguiam remover sacos de folhas de chá das plantações por causa da forte neblina. As folhas ficaram inchadas na manhã seguinte. Os patrões mandaram guardar as sacolas. Então alguém fez uma cerveja usando as folhas de chá dos sacos molhados. A poção era forte e aromática. É uma grande pena, no entanto, que algumas boas substâncias e vitaminas se desfaçam em chá preto.