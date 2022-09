A água ajuda as pessoas a serem ativas e saudáveis no caso de se preocupar com sua qualidade

Hoje em dia, o problema da água pura é realmente urgente para as grandes cidades

Qual é a qualidade da água que temos nas torneiras e bebemos todos os dias? Doutora em Medicina, a professora Yelena Skvortsova do Centro Regional de Profilaxia de Moscou insiste que as pessoas nas grandes cidades têm a oportunidade de beber água pura de nascentes naturais. Como regra geral, as pessoas sabem que uma fonte com água pura está em algum lugar perto de sua casa e usam a água para beber e cozinhar. Esta água é boa para a saúde, pois é rica em sais minerais e microelementos, não contém adições nocivas. Mas a maioria dos habitantes da cidade tem que beber água da torneira e procurar maneiras de filtrá-la de uma maneira melhor.

O Ministério da Saúde russo informa que a água da torneira nas cidades de Moscou, São Petersburgo, Voronezh, Lipetsk, Rostov, Yekaterinburg, Taganrog e Chelyabinsk não é recomendada para beber por causa do mau cheiro e sabor.

Nas estações municipais de tratamento de água, a água é submetida a tratamento químico e filtração para se tornar adequada para beber e cozinhar. Mas depois que essa água percorre quilômetros de tubulações de água, e sua qualidade fica muito pior. Há duas maneiras de as pessoas terem boa água em casa: ou para comprar água potável engarrafada (infelizmente a qualidade dessa água não é controlada neste país) ou para instalar filtros de água em casa.

Enquanto fervemos água, nos livramos de aditivos nocivos, mas ao mesmo tempo destruímos suas boas características. A fervura quebra a molécula da água, destruindo assim sua polaridade. Sabemos que a água é o portador de informações. Setenta por cento do organismo humano é água, o organismo pode detectar a composição química da água que bebemos. Então, o organismo ajusta sua atividade às informações que obtém da água. Portanto, a água é um participante-chave da importante troca de informações no organismo. A fervura priva a água desta função.



Então, acontece que a água da torneira não é suficientemente pura e a água fervida não é saudável. A maneira mais fácil de ter água pura em casa é colocar uma moeda de prata ou jóias de prata em um frasco com água da torneira e deixá-la de pé por um dia. Mas os especialistas insistem que os filtros de água modernos são mais eficazes.

Há várias formas de filtração hoje em dia. A filtragem de água com carvão ativado é a mais popular e a mais barata. Tais filtros absorvem maravilhosamente muitas substâncias nocivas. Mas seu período de validade não deve exceder seis meses, caso contrário, os filtros com carvão ativado podem se tornar a fonte de bactérias perigosas.

Filtros que utilizam água clara de alumina ativada apenas de vários componentes nocivos. O mesmo é típico dos filtros de troca iônica que limpam a água de íons de cálcio e magnésio e a tornam mais macia.

Os filtros de água modernos incluem vários estágios de refino com base em vários elementos. Isto garante uma melhor filtragem da água.

A quantidade de água recomendada para o consumo diário depende da figura de uma pessoa, do modo de vida e dos gostos e aversões nas refeições. Geralmente acredita-se que as pessoas devem beber um litro de água por cada mil calorias consumidas. Mas lembre-se de que alguns alimentos, vegetais e frutas também contêm água.

Normalmente, os médicos recomendam beber o quanto quisermos. Por isso, o organismo precisa de mais água em tempo quente e durante exercícios físicos ativos. Quando sentir sede, beba melhor água pura e não bebidas doces contendo açúcar, corantes e conservantes.

Beba um copo de água antes do vôo e a cada hora durante o vôo para evitar a desidratação por causa do ar seco dentro de um avião. Recomenda-se também beber muito para ajudar as pessoas doentes a melhor eliminar as toxinas e normalizar a temperatura.

Aqueles que seguem uma dieta devem também beber muita água para suprimir o apetite e remover as toxinas do organismo. Neste caso, os médicos recomendam beber água pura e chá verde.



Café, álcool e fumo intensificam a desidratação do organismo, é por isso que as pessoas que gostam de beber café e álcool e os fumantes devem beber mais água.



A desidratação é ruim para o organismo. A sede nos ajuda a controlar o desejo do organismo de água. Mas geralmente sentimos sede quando o organismo já está desidratado, e levará algum tempo para que o organismo liquide o déficit de água. A desidratação é particularmente perigosa quando um homem está com sede por mais de 24 horas.

75 por cento do cérebro humano é água, e a desidratação é especialmente prejudicial para o cérebro antes de tudo. Isso implica em nervosismo, cansaço e dor de cabeça. Se o déficit de água durar muito tempo, as pessoas sentirão doenças, então a temperatura sobe e as pessoas podem até ter convulsões. Tome um copo de água para parar a desidratação do organismo em seu estágio inicial, antes que isso acarrete graves conseqüências.



A água pura ajuda as pessoas a serem ativas, esbeltas e saudáveis no caso de sua qualidade e bebida ser suficiente.