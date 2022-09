Calças e cintos apertados danificam a função reprodutiva humana

Cintos apertados e jeans de baixa espera produzem o efeito da castração térmica tanto para homens como para mulheres

Os EUA comemoraram um feriado bastante original intitulado Dia Sem Calças há um mês, no início de maio. O feriado não é apenas um dia de diversão, ele dá uma boa razão para levar um estilo de vida saudável, quando as pessoas se despedem de um hábito muito ruim (pelo menos por um dia) - usar calças.

Calças e um cinto forte têm sido considerados o símbolo da masculinidade há muito tempo. Esta vestimenta tem estado principalmente ligada à ciência militar, onde a precisão é altamente importante: roupas soltas e largas poderiam causar desconforto aos soldados - o preço poderia ser muito alto. Muitos anos se passaram desde o final da Segunda Guerra Mundial, muitos estados mudaram seus regimes militares para a democracia, gerações de pessoas cresceram em paz, mas cintos apertados ainda são comuns, na moda e com estilo.

Pode parecer um paradoxo, mas é a democracia que mantém a tendência da moda para os cintos apertados. Por um lado, as calças se tornaram um traje de guarda-roupa feminino por causa do feminismo. Por outro lado, a produção massiva e a industrialização nos anos 60 deram origem aos chamados estilos corporativos, quando as pessoas começaram a usar uniformes semelhantes. O uniforme tornou-se uma associação dos campos avançados das atividades humanas durante o auge do progresso científico - a aviação e a exploração espacial. Personagens de filmes de ficção científica do século XX, como StarTrek, sempre usavam uniformes idênticos, por exemplo.

Escusado será dizer que os estilistas de moda não poderiam deixar de fora de sua atenção uma tendência tão notável em roupas. Gianni Versace acreditava que as pessoas modernas queriam usar uniformes porque não tinham tempo para escolher. Tendo acrescentado suas próprias idéias ao estilo do uniforme, os estilistas criaram roupas justas, que eliminavam as diferenças sexuais e sublinhavam a beleza de um corpo humano. Como resultado, as pessoas estavam usando roupas justas por perto até o final do século 20. No entanto, a tendência ainda é forte no século 21 também.

Os médicos dizem, entretanto, que roupas justas limitam a mobilidade das articulações do quadril. Além disso, se uma pessoa preferir o jeans, ela pode sofrer com o estiramento das cápsulas articulares. Calças apertadas fazem uma pessoa desenvolver um passo peculiar, que afeta negativamente a coluna vertebral. O uso de jeans de cintura baixa da moda pode resultar em compressão dos nervos, o que leva a uma sensação de ardor e formigamento nas pernas. Muitos órgãos internos vitais são colocados na cavidade abdominal. Os vasos sanguíneos na área abaixo do umbigo realizam a drenagem linfática dos órgãos abdominais. Se a cinta estiver muito apertada na cintura, ela retarda o fluxo linfático da pélvis. Tal obstáculo também complica o trabalho do sistema imunológico. Para coroar tudo isso, os órgãos abdominais internos sofrem de suprimento de sangue insuficiente.

Todos estes inconvenientes podem ser minimizados com exercícios físicos ativos, movimentos e respiração. Uma pessoa moderna, que presumivelmente leva a chamada vida de escritório, não é nada ativa. Conseqüentemente, o "estilo de vida sentado em calças" aumenta o risco de todo um bouquet de doenças, desde prostatites até câncer.

O aumento da temperatura é outra peculiaridade prejudicial que as roupas justas causam às pessoas. Os médicos muitas vezes a descrevem como castração por calor. Os médicos não recomendam que os homens usem calças justas e roupa íntima apertada: eles superaquecem os testículos, o que prejudica o processo de formação do esperma e reduz a qualidade do sêmen. O desgaste apertado das pernas restringe o acesso do ar aos genitais das mulheres, produzindo maior umidade e calor e aumenta o risco de doenças infecciosas.

Escusado será dizer que as pessoas, especialmente os homens, não deixarão de usar calças e cintos, apesar dos fatos médicos acima mencionados. Escoceses em kilts, javaneses em sarongs, índios amazônicos em saias de junco - estes são os únicos exemplos, nos quais os homens levam vidas saudáveis sem calças. Entretanto, o Departamento de Estatística da União Européia, Eurostat, não deixou a Escócia registrar os kilts como a peça básica de vestuário masculino. A decisão provocou um escândalo internacional.