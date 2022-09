Um bom chá torna a saúde mais forte

O chá de folhas grandes não significa que não seja bom

Na Rússia, os clientes muitas vezes se deparam com chá falsificado: mesmo pagando bastante, podemos obter produtos de qualidade inferior ou pior. É importante conhecer várias instruções essenciais para escolher um chá bom e aromático.

Agora, a Rússia importa cerca de 160 mil toneladas de chá e produz cerca de 13 mil toneladas de chá por ano. É bastante natural que a população russa não possa consumir a quantidade total, de modo que as embalagens de chá podem ser vendidas com atraso nas lojas. A Inspeção Comercial do Estado RF informa que 44% do chá importado é falso, embora tradicionalmente se acredite que a Rússia importa apenas chá de melhor qualidade e de qualidade #1. Se observarmos atentamente a mistura em uma embalagem de chá, podemos facilmente determinar a qualidade deste chá.

Como a prática tem demonstrado, o chá embalado em latas, porcelanas ou outras embalagens caras raramente é falsificado. Os tipos de chá caros com sabor, vendidos por peso, são bastante autênticos. É mais fácil falsificar as embalagens cartonadas e os saquinhos de chá. Leia as inscrições nas embalagens de chá: os bons tipos de chá têm o nome e o endereço do produtor, o nome da marca e a data de validade impressa em suas embalagens. Desembalar o chá e olhar atentamente para as folhas: até mesmo as folhas de tealeaves comprovam a alta qualidade do chá, enquanto o pó e as folhas de tealeaves irregulares revelam uma qualidade mais pobre do produto.



Chá de folhas grandes não significa que não seja bom. Pelo contrário, enquanto se preparam folhas de chá grandes, estas se desdobram e dão um sabor e aroma maravilhosos ao chá. Folhas de chá pequenas tornam o chá mais forte, mas não tão delicado e saboroso.

O preço das marcas de chá de elite também depende da área e das condições de cultivo do chá. As folhas de chá podem ter sabor diferente mesmo que sejam cultivadas em plantações próximas, mas têm condições de umidade e luz ligeiramente diferentes.

A maioria dos consumidores russos prefere as marcas de chá C.T.C., que são mais baratas do ponto de vista tecnológico. Estas são fortes e ásperas marcas de chá: como os processos de produção são automatizados, este tipo de chá perde grande parte dos componentes úteis e do aroma. O chá granulado é tradicionalmente marcado como chá C.T.C..

Atualmente, o chá verde está ganhando popularidade na Rússia. Há algum tempo atrás, este chá não era procurado e não podia ser encontrado nas lojas. Mas há muitos séculos, as pessoas bebiam apenas chá verde, aquele que não passava por nenhum processo de fermentação ou oxidação.

Tanto o chá preto como o verde são feitos das mesmas folhas de chá verde, mas são empregadas diferentes tecnologias de produção. O chá preto é feito em cinco etapas tecnológicas incluindo murchamento, enrolamento, secagem e mistura, enquanto a produção do chá verde inclui apenas três etapas (nenhuma fermentação está incluída). A fermentação dá cor e aroma particulares ao chá e o torna o que conhecemos como chá preto. Entretanto, este procedimento também destrói alguns componentes úteis do chá. Por exemplo, a fermentação destrói uma grande parte da vitamina C no chá, como resultado o chá verde contém mais vitamina C do que o chá preto. Os médicos dizem que o chá verde junto com outros medicamentos estimula a hemopoiese, melhora os processos de redox, tonifica os músculos do coração, melhora a condição dos pacientes com aterosclerose, ajuda na recuperação após o envenenamento e age como um bom diaforético e diurético para os pacientes que se constipam.

As pessoas que bebem muito chá verde sofrem menos da doença dos cálculos biliares. Uma planta de chá dá vários tipos de chá, incluindo os tipos de chá amarelo e vermelho. Elas são chamadas de tipos semi-fermentados. O chá amarelo é feito de brotos mais jovens e principalmente de gemas que dão uma boa poção ligeiramente torta e forte. Cada pacote de chá deve ter uma marca que diga se é chá preto, verde, amarelo ou vermelho.

Cada um de nós tem um método próprio de preparo do chá, porém existem três regras importantes que tornam o chá particularmente saboroso e ajudam a preservar os componentes úteis do chá. Primeiro, ferver água, depois despejar parte dela em um bule de chá. Em terceiro lugar, preparar as folhas de chá em um bule por não mais do que quatro minutos. Caso contrário, as folhas de chá emitem tanino que torna o chá azedo e amargo. Para evitá-lo, deve-se filtrar o chá com um filtro de chá. Algumas pessoas acreditam que os sacos de chá são melhores deste ponto de vista. De fato, os saquinhos de chá são muito populares na Rússia (cerca de 10% do chá consumido na Rússia são saquinhos de chá). Acredita-se tradicionalmente que os saquinhos de chá são de má qualidade. Mesmo que os testadores de chá digam que as sacolas de chá são feitas das mesmas folhas de chá que outros tipos de chá, sua qualidade pode ser ainda mais pobre.

O chá é particularmente higroscópico e deve ser armazenado cuidadosamente; ele absorve e retém facilmente a umidade e os aromas. O chá é melhor conservado em embalagens à prova de ar, porcelana, vidro, lata ou folhas de alumínio são boas para isso. Diz-se que o chá pode ser maravilhosamente guardado em uma embalagem à prova de ar em um local escuro dentro de dez anos. É melhor manter o chá fora da cozinha, separado de outros alimentos. Cheiros de sabão, perfume e tabaco podem estragar o chá.