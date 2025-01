Duelo de MVPs: Allen e Lamar se enfrentam nos playoffs da NFL

Os playoffs da NFL seguem a todo vapor e prometem grandes emoções até o Super Bowl, marcado para 9 de fevereiro. Mas neste domingo (19), às 20h30 (horário de Brasília), todos os olhos estarão voltados para o confronto entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens, pela rodada divisional da AFC. Com transmissão ao vivo no Disney+, o jogo coloca frente a frente dois dos melhores quarterbacks da temporada: Josh Allen e Lamar Jackson.

Além de valer uma vaga na final da AFC contra o Kansas City Chiefs, o confronto traz um histórico de rivalidade e expectativas que prometem torná-lo inesquecível.

Allen x Lamar: batalha de MVPs

A partida tem como grande atrativo o embate entre dois dos principais candidatos ao prêmio de MVP da temporada. Durante a fase regular, Josh Allen acumulou 28 touchdowns e 3.731 jardas, enquanto Lamar Jackson brilhou ainda mais com 41 touchdowns e 4.172 jardas.

Nos primeiros jogos dos playoffs, ambos os quarterbacks mantiveram suas atuações de alto nível. Allen liderou os Bills em uma vitória esmagadora por 31 a 7 sobre os Broncos, com 272 jardas aéreas, 46 terrestres e dois touchdowns. Já Lamar foi decisivo na vitória dos Ravens sobre os Steelers por 28 a 14, com 175 jardas aéreas, 81 jardas terrestres e nenhum passe interceptado.

Confrontos diretos: quem leva a melhor?

Josh Allen e Lamar Jackson já se enfrentaram quatro vezes, com vantagem para Lamar na temporada regular: três vitórias contra uma de Allen. Contudo, nos playoffs, quem domina é o quarterback dos Bills, que venceu o único confronto até agora na rodada divisional de 2020 por 17 a 3.

O último encontro entre os times aconteceu nesta temporada regular, com os Ravens vencendo por 35 a 10. Lamar Jackson brilhou com três touchdowns, enquanto Allen teve uma noite difícil, com direito a um fumble.

Histórico entre os times

Quando se trata de histórico geral, o Baltimore Ravens leva vantagem. Em 12 confrontos entre temporada regular e playoffs, os Ravens venceram sete vezes, contra cinco triunfos dos Bills. No entanto, no único duelo em pós-temporada, melhor para Buffalo, que saiu vitorioso em 2020.

Clima congelante em Buffalo

Os jogos em Buffalo durante os playoffs têm um elemento extra de dificuldade: o clima. A cidade, localizada no norte do estado de Nova York, perto da fronteira com o Canadá, costuma registrar temperaturas congelantes nesta época do ano.

Para o duelo deste domingo, a previsão do tempo indica uma máxima de -3°C e mínima de -10°C, com o jogo acontecendo à noite, o que promete um ambiente ainda mais desafiador. Apesar disso, os Ravens também estão acostumados ao frio, dado que Baltimore também enfrenta temperaturas baixas no inverno.

A motivação da revanche

Quem vencer o confronto entre Bills e Ravens terá pela frente o poderoso Kansas City Chiefs, que eliminou o Houston Texans por 31 a 10 no sábado (18). Ambos os times carregam um histórico de derrotas dolorosas contra a equipe liderada por Patrick Mahomes.

Os Bills perderam para os Chiefs em três oportunidades nos últimos playoffs, incluindo uma derrota por apenas três pontos na temporada 2023/24, com o kicker Tyler Bass errando o chute decisivo. Já os Ravens foram eliminados na final da AFC da temporada passada por 17 a 10, jogando em casa no M&T Bank Stadium.

O que esperar do jogo?

Com dois quarterbacks em grande forma, condições climáticas desafiadoras e uma vaga na final da AFC em jogo, o duelo entre Buffalo Bills e Baltimore Ravens tem todos os ingredientes para ser um dos melhores jogos dos playoffs. A batalha não é apenas por uma classificação, mas por redenção, seja contra um rival direto ou pela chance de enfrentar os Chiefs e reescrever suas histórias recentes.