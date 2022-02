Gourid Haribi Yacine assume a integração em redes de comunicação dos países de língua árabe com a América Latina e o Caribe

Gourid Haribi Yacine assume a integração em redes de comunicação dos países de língua árabe com a América Latina e o Caribe

Por Amyra El Khalili, para Pravda.RU

É com satisfação que comunicamos à assessoria de imprensa e redes ativistas que o ativista Gourid Haribi Yacine passa desde agora a integrar junto às redes de jornalistas investigativos parceiras a coedição internacional

para os países de língua árabe, em coordenação com o ativista Lucas Matheron, coeditor internacional para os países francófonos da Aliança RECOs – Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras e Rede do Movimento Mulheres pela [email protected]!.

Este convite é o reconhecimento de sua competência por sua postura íntegra, comprometida e responsável, atuando como voluntário em campanhas em favor do “Povo Palestino”, com isenção e sem interesses financeiros, partidários, ideológicos, doutrinários, entre outros que poderiam comprometer as justas causas que apoiamos em diversas frentes e que nos são tão caras!

Lucas Matheron

Ecologista francês radicado no Brasil desde 1985. Participou de diversas organizações, dirigiu projetos educacionais, de agroecologia e de educação ambiental. Tradutor independente e coeditor internacional, desde 1999, da Aliança RECOs e da rede Movimento Mulheres pela [email protected]! para os países francófonos.

Gourid Haribi Yacine

Ativista franco-argelino nascido em 1981, na França, residente em Estrasburgo. Em 2020, participou de ações denunciando as injustiças cometidas contra os uigures, na Caxemira, com a crise de Upper Karabakh, para defender o povo armênio e os verdadeiros preceitos do Islã. Desde abril de 2021, realiza ações de comunicação contra o despejos das famílias em Sheikh Jarrah, na Palestina Ocupada. É membro organizador de campanhas mediando as greves de fome dos prisioneiros Alghadanfar, Kayed el Fasfous e Hisham Abu Hawash e, atualmente, junto à matriarca Latifa Abu Hmaïd, atua no caso Nasser Abu Hmaïd, denunciando as condições do regime prisional israelense. É coeditor internacional da Aliança RECOs – Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras e da rede Mulheres pela [email protected]! para os países de língua árabe.

Quem Somos?

A “Aliança RECOs - Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras” tem por missão contribuir com o ecodesenvolvimento latino-americano e caribenho, construindo coletivamente um novo modelo econômico socialmente justo, politicamente participativo, integrado e ambientalmente sustentável, com base na democratização da informação, na conscientização da responsabilidade socioambiental e no desenvolvimento regional com diversos programas educacionais e de pesquisa.

O “Movimento Mulheres pela [email protected]!” é uma formação de rede, de caráter transdisciplinar, não sectário, que tem como objetivo promover a paz entre grupos étnicos, povos e nações, através do debate, da informação e de ações que propiciem a aproximação, a criação e o fortalecimento de relações inter-raciais e interculturais, orientando a não-intervenção, a não-ingerência e a não-dominação de uns sobre outros, fomentando a tolerância, a concórdia, a colaboração e o auxílio mútuo, de modo que a identidade e a liberdade sejam indissociáveis e utilizadas como instrumentos para a construção de um mundo que compreenda a existência de desígnios superiores e transcendentais para a Humanidade.