Cearense Vanilson Neves faz história e conquista tricampeonato na Maratona do Walt Disney World

No último domingo (12), o cearense Vanilson Neves brilhou mais uma vez ao vencer a Maratona do Walt Disney World e garantir seu terceiro título na prova de 42,2 km. O atleta alcançou seu segundo título consecutivo, liderando a corrida de forma consistente do início ao fim. Vanilson cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h27min17, quase cinco minutos à frente do americano Johnny Binzak, de Chicago, que terminou em 2h32min00. O terceiro lugar ficou com o brasileiro Thiago Bianchini, de Woodstock, Geórgia, com 2h34min48.

Photo: 2024 Walt Disney World Marathon Weekend by rundisney. com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Vanilson Neves

A competição reuniu mais de 15 mil corredores, que percorreram um trajeto encantador passando pelos parques temáticos Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Animal Kingdom Theme Park, Magic Kingdom Park e finalizando no Epcot.

“Eu me preparei muito para esta corrida. Essa vitória era algo que eu realmente queria", comemorou Vanilson, que subiu ao pódio sob aplausos do público.

Surpresa na divisão feminina

Na categoria feminina, a francesa Marielle Despres, que atualmente reside em Orlando, surpreendeu ao conquistar a vitória. Com um tempo de 3h02min09, ela superou a americana Anne Kay Combs, de Sterling, Virgínia (3h03min41), e Chelsea Ellis, de Greenwich, Connecticut (3h05min22). Vale destacar que essa foi apenas a segunda maratona da vida de Despres.

“Estou muito, muito feliz por vencer porque isso é realmente incrível", declarou a atleta emocionada após a conquista.

Próximas corridas runDisney em 2024

Ainda este ano, outras competições organizadas pela Disney estão previstas. Só no primeiro semestre, os destaques são:

Disneyland Half Marathon Weekend : de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, no Disneyland Resort;

: de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, no Disneyland Resort; Disney Princess Half Marathon Weekend : de 20 a 24 de fevereiro, no Walt Disney World;

: de 20 a 24 de fevereiro, no Walt Disney World; runDisney Springtime Surprise Weekend: de 3 a 6 de abril, também no Walt Disney World.

Os eventos continuam a atrair milhares de corredores de todo o mundo, que buscam unir esporte e magia nos parques temáticos da Disney.

Esclarecimentos

The Walt Disney World Marathon is an annual marathon held every January in Bay Lake, Florida by runDisney (a division of Disney Sports Enterprises). The race has been held since 1994.