O ritual das 20h: Hank, o cão amante de queijos, vira viral no TikTok

Um buldogue inglês resgatado chamado Hank, adotado há três anos por Lizzy Lambertson, de Santa Bárbara, Califórnia, virou sensação online graças ao seu ritual noturno inusitado envolvendo queijo, sua maior paixão.

Photo: TikTok by LizzyCoop5, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака сидит в углу

Uma amizade especial desde o resgate

Lizzy conta que foi amor à primeira vista:

"Adotei o Hank de uma família incrível que o acolheu depois que ele foi abandonado em Los Angeles. Desde então, ele é meu melhor amigo."

Hank acompanha Lizzy praticamente em todos os lugares, atraindo a atenção de todos ao redor:

"É como andar com uma celebridade pela rua. Ele ama atenção!"

A paixão por queijo: o ponto alto do dia

Embora adore passeios, viagens de carro e até caixas de papelão, o verdadeiro amor de Hank é o queijo.

"Desde que chegou, Hank é um verdadeiro conhecedor de queijos. Ele não rejeita nenhum tipo, mas os favoritos são suíço e manchego," compartilha Lizzy.

Embora o consumo de queijo seja seguro para cães em pequenas quantidades, o American Kennel Club (AKC) alerta para os riscos do excesso. Lizzy, no entanto, garante que Hank segue uma dieta equilibrada e está em plena forma física, supervisionado por veterinários.

O ritual das 20h: a “hora do queijo”

Todas as noites, exatamente às 20h, Hank se senta em um canto da cozinha, perto da geladeira, esperando pacientemente por sua porção diária de queijo. Lizzy chama esse momento de “hora do queijo do Hank”.

"Não sei por que ele escolheu esse horário, talvez porque eu me sente para assistir TV. Mas o hábito começou quando ele ganhava queijo após o passeio e evoluiu para ele fingir que queria sair, só para garantir o pedaço de queijo na volta. Agora, ele vai direto para o canto dele," explica.

Viral no TikTok: Hank conquista milhões

Lizzy decidiu compartilhar o ritual de Hank no TikTok, e o vídeo se tornou um fenômeno. Com mais de 2,6 milhões de visualizações, os comentários são repletos de risadas e carinho:

"Eu gargalhei alto ao ver isso. Fez meu mês, talvez meu ano inteiro!"

Hank, a estrela canina

"Hank é uma estrela," diz Lizzy, rindo. Seja pelo seu charme, sua rotina curiosa ou sua paixão por queijo, Hank não apenas alegra sua dona, mas também milhões de pessoas ao redor do mundo.