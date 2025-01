Risco de tempestades severas no Sul do Brasil com ventos de até 80 km/h

Na próxima segunda-feira (20), a formação de um ciclone extratropical trará uma mudança climática significativa para a Região Sul do Brasil, com risco de chuvas intensas e tempestades severas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Photo: Openverse by Tobyotter, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жаркая погода

Mudança de padrão climático

Nos próximos dias, as chuvas devem aumentar no centro-sul do Brasil e diminuir em boa parte do centro-norte, especialmente no Nordeste e em partes da Região Norte. Essa mudança se consolidará com a formação do ciclone e a atuação de uma frente fria associada, potencializando eventos extremos de precipitação e tempestades na Região Sul.

Formação do ciclone e áreas de maior risco

Domingo (19): início das instabilidades

Noite: Uma baixa pressão sobre o norte da Argentina e Paraguai avança em direção ao Sul do Brasil, provocando chuvas fortes e tempestades localizadas no Rio Grande do Sul (regiões Sul, Campanha, Oeste e Missões).

Uma baixa pressão sobre o norte da Argentina e Paraguai avança em direção ao Sul do Brasil, provocando chuvas fortes e tempestades localizadas no (regiões Sul, Campanha, Oeste e Missões). Santa Catarina e Paraná: Chuvas intensas e tempestades já começam a ocorrer no período da tarde e se intensificam à noite.

Segunda-feira (20): intensificação das tempestades

Madrugada: A baixa pressão intensifica instabilidades no Rio Grande do Sul , principalmente na Campanha e no Sul do estado, com potencial para chuvas fortes e ventos intensos.

A baixa pressão intensifica instabilidades no , principalmente na Campanha e no Sul do estado, com potencial para chuvas fortes e ventos intensos. Manhã: A frente fria começa a se formar, trazendo risco de chuvas intensas no centro-leste e norte do Rio Grande do Sul, no sul e meio-oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná.

A frente fria começa a se formar, trazendo risco de chuvas intensas no centro-leste e norte do Rio Grande do Sul, no sul e meio-oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná. Tarde: As altas temperaturas potencializam o desenvolvimento de tempestades severas em toda a Região Sul, especialmente no norte e noroeste do Rio Grande do Sul e em todas as regiões de Santa Catarina e do Paraná.

As altas temperaturas potencializam o desenvolvimento de tempestades severas em toda a Região Sul, especialmente no norte e noroeste do Rio Grande do Sul e em todas as regiões de Santa Catarina e do Paraná. Noite: O ciclone atua na costa do Rio Grande do Sul, mas o sistema frontal não se organiza totalmente, reduzindo o potencial para transtornos.

Terça-feira (21): ventos intensos

Com o ciclone posicionado no oceano, o risco de ventos fortes aumenta no leste do Rio Grande do Sul, principalmente no litoral norte, com rajadas que podem ultrapassar 80 km/h. Em Santa Catarina e no Paraná, os ventos podem atingir até 60 km/h no centro-leste dos estados.

Alerta de ventos fortes

O processo de formação do ciclone e sua atuação geram risco de rajadas de vento intensas.

Segunda-feira (20): Rajadas de vento acima de 60 km/h no Rio Grande do Sul, especialmente na região de fronteira com o Uruguai.

Terça-feira (21): Rajadas podem superar 70 km/h no leste do Rio Grande do Sul, atingindo até 80 km/h no litoral norte. Em Santa Catarina e Paraná, ventos de até 60 km/h na porção centro-leste.



Previsão para os próximos dias

A partir de terça-feira (21), a organização das instabilidades diminui, reduzindo o risco de eventos climáticos intensos no Sul e no centro-sul do Brasil.

Recomendações para a população