Ervas curativas para a saúde feminina

O curandeiro popular da Rússia, Vasily Vasiliev fala sobre quais ervas medicinais devem ser usadas para doenças femininas.

Cicuta - uma erva medicinal para oncologia

- A mulher foi diagnosticada com miomas, cirurgiões insistem em cirurgia. Seu conselho, um especialista em ervas?

- Existe uma tal erva - cicuta. Tem um forte efeito no corpo, mas não há necessidade de ter medo dele. Essas ervas em pequenas doses são um medicamento poderoso, elas despertam o corpo da hibernação, estimulam o sistema imunológico e até atacam as células tumorais.

A cicuta ganha força durante a floração. A coleta começa em junho. Não é difícil encontrar uma cicuta, mas certas regras devem ser levadas em consideração ao colhê-la:

A parte do solo não deve ser tocada com as mãos desprotegidas, certifique-se de estocar luvas de borracha. Se você planeja coletar um lote grande, é melhor levar um curativo de gaze para proteger o sistema respiratório.

Você não pode juntar pedaços cortados com outras plantas. Um saco ou recipiente separado é alocado para a salsa selvagem. É preciso lembrar que o suco da grama já arrancada continua a reter parte da toxidade.

É estritamente proibido saborear matérias-primas, você pode obter uma intoxicação alimentar grave.

A grama não é coletada perto de estradas, plantas industriais, aterros sanitários

Preparações, decocções e infusões com base nele fortalecem o sistema imunológico, têm:

ação anticonvulsivante

ação anti-séptica

efeito sedativo.

O efeito antitumoral da erva é muito valioso. Os fundos baseados nele podem retardar significativamente o crescimento e a disseminação das células cancerosas em qualquer parte do corpo.

- E como usar essa cicuta corretamente?

- Recomendamos o uso em gotas, conforme esquema:

De um ciclo de um para quarenta e voltar. O primeiro dia é uma gota, o segundo é dois, o quinto é cinco e assim por diante. Chegamos aos quarenta e voltamos - trinta e nove, ... vinte e cinco e assim por diante - até um.

- É necessário diluir em água ou não?

- É melhor diluir não em água, mas em infusões de outras ervas. Por quê? Tentamos selecionar ervas que aliviam uma reação alérgica à cicuta em mulheres - uma espécie de rede de segurança, e se ...

- Que tipo de ervas são?

- Via de regra, são ervas como:

orégano,

alcaçuz,

camomila.

Selecionamos exatamente a grama que combina com a mulher. Além disso, cada uma das ervas que oferecemos tem suas próprias vantagens. O orégano, por exemplo, melhora a fórmula do sangue.

Útero de Borovaya ajudará com doenças ginecológicas

- Você recomenda o colírio de cicuta se houver suspeita de oncologia e se não for? Por exemplo, uma mulher tem uma erosão do colo do útero, um pequeno mioma. Ela deve usar cicuta?

- Você pode fazer sem ele. Mas lembre-se desta erva - o útero das terras altas. Esta é uma erva feminina típica, um presente para as mulheres da generosidade do Senhor. Ela trata quase todas as doenças ginecológicas, desinfeta o aparelho geniturinário.

Nós o preparamos em dois tipos:

solução de água;

no álcool.

Resultados especialmente bons são obtidos com esta erva em combinação com coleção ginecológica. Inclui ervas bem conhecidas que nos são familiares de outras doenças, mas juntas em uma coleção ginecológica são simplesmente incríveis.

Além disso, os hormônios naturais na composição de uma planta medicinal são capazes de:

rejuvenescer a pele;

têm um efeito benéfico no trabalho do coração;

retardar o desenvolvimento de células cancerosas;

estabilizar a pressão.

No caso de tratamento de infertilidade com esta erva e concepção bem-sucedida, você precisa continuar a usá-la. Isso reduzirá o risco de um aborto espontâneo. Para outras doenças após a concepção, é necessário interromper o uso do medicamento.

- E que tipo de ervas são?

- São muitos, por exemplo:

bolsa de pastor,

Erva de São João,

calêndula,

raiz de peônia.

A composição da coleção pode variar ligeiramente, mas sua finalidade é uma - melhorar o funcionamento do sistema geniturinário.

- E como fazer essas ervas corretamente? É possível preparar mais cerveja em estoque e beber um pouco?

- É melhor prepará-los todos os dias e tomá-los mornos, o efeito será maior. Seria bom três vezes ao dia, mas se não der certo três vezes, a dose inteira preparada pode ser dividida pela metade. A partir da aplicação sistemática desta coleção, você:

o ciclo menstrual vai melhorar,

o sangramento vai parar

os produtos da decomposição serão excretados sem complicações.

A serpentina da Moldávia vai ajudar com dores de cabeça

- Então, o boro do útero, a coleção ginecológica deve ocupar o seu devido lugar no kit de primeiros socorros domiciliar da mulher?

- Não posso deixar de citar outra erva - cabeça de cobra da Moldávia:

restaura perfeitamente o sistema imunológico,

nas doenças do sistema cardiovascular, é simplesmente necessário.

A matéria-prima medicinal desta planta é frequentemente comercializada com o nome de "erva-cidreira". E seus nomes em línguas europeias são traduzidos como "erva-cidreira turca".

A cabeça de cobra da Moldávia é uma planta herbácea com uma altura de 15-50 cm, que se caracteriza pela fraca pubescência de todas as suas partes. Existem duas formas desta planta - flor azul e flor branca. A cabeça de cobra da Moldávia tem um sistema de raiz do tipo haste fina. Na fase de floração, o comprimento da raiz principal chega a 20-30 cm, as laterais - 10-15 cm

Nós, na Sibéria, estudamos exaustivamente as propriedades milagrosas do óleo de pedra e agora, com bons motivos, o recomendamos não apenas para miomas e cistos ovarianos, mas também para:

pólipos,

hemorróidas

rachaduras no ânus.

É muito bom fazer microclysters. Aconselho você a adicionar algumas gotas do lutador Dzungarian ao óleo de pedra e fazer enemas.

O lutador é um agente antitumoral eficaz, por isso resulta "dois em um". Esses enemas vão ajudar muito as mulheres após o parto, o esforço físico pesado. Melhor fazê-los à noite.

- O que mais você recomendaria para mulheres com doenças ginecológicas?

- A ducha é muito útil. Isso é indispensável para a prevenção. Estamos preparando taxas especiais para esse fim. Eles incluem o útero de boro que você já conhece, muitas outras ervas.

A natureza é tão generosa com a mulher e tão misericordiosa com suas fraquezas, basta fazer bom uso da farmácia natural. Operação apenas como último recurso. Devemos fazer um esforço, recorrer aos dons mais ricos da terra, só repito mais uma vez - a sério, sem pressa, frivolidade.

As ervas requerem um longo uso, aqui o comando "um-dois" não funcionará.

As ervas têm uma grande vantagem sobre os comprimidos: tratando uma doença, tratam outra. As pílulas curam um, o outro aleijado. Portanto, vamos nos curvar às muitas ervas dos campos russos, escolher o remédio certo para nós e agradecer a Deus pela rica escolha.

Pravda.Ru

Contacto: jornalpravda@gmail.com