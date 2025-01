"Super-Vênus" é descoberta: exoplaneta Enaiposha surpreende cientistas

Um objeto que antes era considerado parte da categoria mais comum de planetas na galáxia revelou ser algo completamente único. A exoplaneta Enaiposha (GJ 1214 b), localizada a cerca de 47 anos-luz da Terra e orbitando uma anã vermelha, foi inicialmente classificada como um "mini-Netuno". No entanto, novas observações feitas pelo telescópio James Webb (JWST) sugerem que Enaiposha é mais parecida com Vênus – só que muito maior.

Photo: commons.wikimedia. org by Aldaron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Экзопланета Энайпоша (GJ 1214 b)

Essa descoberta levou os astrônomos a criar uma nova categoria de planetas, denominada "Super-Vênus".

Enaiposha: Uma Categoria à Parte

Enaiposha foi descoberta em 2009 e é uma das exoplanetas mais estudadas do céu. Com um raio 2,7 vezes maior que o da Terra e uma massa 8,2 vezes superior, ela foi inicialmente categorizada como um mini-Netuno — um tipo de planeta com atmosfera densa, rica em hidrogênio e hélio, e possivelmente coberto por oceanos líquidos.

Outra categoria de planetas é a das super-Terras, que são corpos terrestres maiores que a Terra e que podem ou não ter atmosferas ricas em hidrogênio. Ambos os tipos despertam grande interesse nos cientistas, pois podem, em condições específicas, abrigar vida.

Enaiposha, no entanto, não se encaixa em nenhuma dessas classificações. Observações recentes mostram que sua atmosfera é rica em dióxido de carbono e metais, o que a torna única e mais semelhante a Vênus do que a qualquer outro planeta conhecido.

Atmosfera Espessa e Cheia de Mistérios

Enaiposha orbita sua estrela hospedeira, chamada Orkaria, em uma órbita muito próxima — um giro completo ocorre em apenas 1,6 dia. Essa proximidade faz com que a temperatura em sua superfície seja extremamente alta, tornando-a inabitável. Contudo, sua relativa proximidade com a Terra a torna um excelente objeto de estudo.

A atmosfera de Enaiposha é tão densa e espessa que é extremamente difícil observá-la diretamente. Dados coletados pelo JWST e pelo telescópio Hubble sugerem que sua atmosfera contém vapor de água e metais. Mais recentemente, foi identificado dióxido de carbono em concentrações similares às da atmosfera de Vênus, onde o CO₂ compõe mais de 96%.

Novas Descobertas Sobre Enaiposha

Um estudo liderado pelos astrônomos Everett Schlawin, da Universidade do Arizona, e Kazumasa Ohno, do Observatório Astronômico Nacional do Japão, analisou os dados do trânsito de Enaiposha. Quando a exoplaneta passa na frente de sua estrela, a luz da estrela atravessa sua atmosfera e é alterada por ela. Os cientistas detectaram sinais de dióxido de carbono, mas o sinal era muito fraco, exigindo análises estatísticas detalhadas para confirmar sua presença.

Além disso, os pesquisadores usaram modelos teóricos para explicar os dados. A hipótese mais plausível é que as camadas inferiores da atmosfera de Enaiposha sejam dominadas por metais, enquanto as camadas superiores contenham uma névoa densa de aerossóis e dióxido de carbono.

"Super-Vênus": Quente e Enigmática

Enaiposha representa um tipo de planeta parecido com Vênus: incrivelmente quente, com uma atmosfera rica em carbono que dificulta observações diretas. No entanto, sua natureza única exige mais estudos. Confirmar que sua atmosfera é dominada por metais pode desafiar as teorias atuais sobre a estrutura interna e a evolução de planetas do tipo sub-Netuno.

"Ressaltamos a importância de observações de alta precisão para confirmar a composição atmosférica, já que isso desafia nosso entendimento convencional", escrevem os pesquisadores.

Os resultados foram publicados em dois artigos na revista The Astrophysical Journal Letters.