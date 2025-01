Nova espécie de isópode marinho: o gigante das profundezas em homenagem a Darth Vader

Em 2022, pesquisadores da Universidade de Hanói adquiriram no mercado de frutos do mar em Quy Nhon, Vietnã, alguns isópodes gigantescos e incomuns, despertando o interesse pelo crescente mercado de crustáceos de águas profundas considerados iguarias. Entre os espécimes, os cientistas identificaram uma nova espécie, ainda desconhecida pela ciência.

Photo: zookeys.pensoft. net is licensed under public domain Bathynomus vaderi - изопод

O animal foi descrito oficialmente por uma equipe liderada pelo carcinologista Peter Ng, da Universidade Nacional de Singapura. Graças à sua carapaça, cuja forma lembra o icônico capacete de Darth Vader de "Star Wars", a espécie recebeu o nome Bathynomus vaderi.

Quem é Bathynomus vaderi?

Este isópode de águas profundas mede 260 a 280 mm, um tamanho impressionante, embora inferior ao maior representante conhecido do gênero Bathynomus, que pode atingir até 50 cm de comprimento. Apesar da aparência intimidadora, esses gigantes são inofensivos para os humanos e se alimentam de matéria orgânica em decomposição, assim como seus parentes terrestres, os tatuzinhos-de-jardim.

Características únicas

Bathynomus vaderi apresenta diferenças notáveis em relação a Bathynomus jamesi, uma espécie previamente descrita. Entre as principais distinções estão os uropódios (abas caudais), que são visíveis de cima em B. vaderi, e as bordas de suas extremidades, que possuem cerdas espinhosas entre espinhos maiores. Esses detalhes foram identificados em seis machos capturados nas águas profundas próximas às Ilhas Spratly, no Vietnã.

Gigantismo das profundezas

Bathynomus vaderi é um exemplo do gigantismo das profundezas, uma tendência evolutiva em que organismos que vivem em grandes profundidades crescem significativamente maiores do que seus parentes de águas rasas. Os cientistas acreditam que esse fenômeno está relacionado à necessidade de armazenar energia em ambientes com escassez de alimentos ou à adaptação às baixas temperaturas, como as encontradas em regiões próximas aos polos.

Isópodes como iguaria

Desde 2017, isópodes gigantes começaram a ser intencionalmente pescados no Vietnã. Atualmente, seu preço pode chegar a 40 dólares por quilo, e eles são descritos como tendo um sabor semelhante ao de lagostas. Nos mercados de frutos do mar de cidades como Hanói, Ho Chi Minh e Da Nang, até 30 espécimes podem ser mantidos em tanques de água refrigerada para venda aos consumidores. No entanto, ainda não está claro se o B. vaderi frequentemente aparece nos cardápios, já que os espécimes analisados em restaurantes até agora pertencem, em sua maioria, à espécie B. jamesi.

Desafios e a importância da pesquisa

Os isópodes de águas profundas continuam sendo pouco estudados, especialmente diante da crescente ameaça representada pela pesca de arrasto e pela exploração de recursos minerais, petróleo e gás em grandes profundidades. A descoberta do Bathynomus vaderi destaca a importância de compreender melhor essas espécies para garantir sua conservação e exploração sustentável.

O estudo foi publicado na revista científica ZooKeys.

Esclarecimentos

A giant isopod is any of the almost 20 species of large isopods in the genus Bathynomus. They are abundant in the cold, deep waters of the Atlantic, Pacific, and Indian Oceans.