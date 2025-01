A Terra ganhou uma segunda Lua: a surpreendente descoberta dos astrônomos

Por dois meses, começando no final de setembro, a Terra teve não uma, mas duas luas. Além da nossa conhecida e gigante companheira prateada, um pequeno asteroide, batizado de 2024 PT5, foi capturado pela gravidade terrestre e tornou-se um satélite temporário. Esse objeto espacial, do tamanho de um ônibus, orbitou nosso planeta antes de continuar sua jornada cósmica.

Photo: flickr.com by Zach Dischner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Летняя ночь на Гавайях

Como isso aconteceu?

A trajetória de 2024 PT5 começou em 29 de setembro, quando o asteroide foi ejetado do cinturão de Arjuna, conhecido por abrigar diversos objetos cujas órbitas cruzam a da Terra. Cientistas acreditam que este asteroide possa ter sido lançado da superfície da Lua após uma colisão, deixando um dos muitos famosos crateras lunares.

Por que não percebemos?

Diferentemente da nossa Lua principal, 2024 PT5 é pequeno e discreto. Com o tamanho aproximado de um ônibus, ele manteve uma órbita próxima e semelhante à da Terra, tornando sua observação um desafio. No entanto, sua presença revelou informações valiosas para a ciência.

Quando a "mini-Lua" retornará?

Depois de dois meses orbitando a Terra, 2024 PT5 será puxado pela gravidade do Sol e seguirá sua jornada no espaço. Os astrônomos, no entanto, preveem que ele retornará à proximidade da Terra em 9 de janeiro. A NASA e outras instituições já estão se preparando para monitorar o asteroide durante sua próxima aproximação, utilizando tecnologias como o radar do Sistema Solar de Goldstone, na Califórnia.

Por que essa descoberta é importante?

O asteroide 2024 PT5 ajuda a desvendar a origem de muitos objetos do cinturão de Arjuna. Segundo o professor Carlos de la Fuente Marcos, da Universidade Complutense de Madri, o evento confirma que os ejetos lunares desempenham um papel significativo na formação desse cinturão. O estudo de objetos como o 2024 PT5 permite aos cientistas compreender melhor as interações entre corpos celestes e os riscos potenciais para o nosso planeta.