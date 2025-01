Núcleo de gelo de 1,2 milhões de anos é extraído na Antártida para estudo climático

Graças a um núcleo de gelo recém-extraído, cientistas esperam compreender melhor como os níveis de gases de efeito estufa, substâncias químicas e poeiras mudaram na atmosfera ao longo do tempo. Essa conquista foi realizada no âmbito do projeto Beyond EPICA, coordenado pelo glaciologista italiano Carlo Barbante, que também dirige o Instituto de Ciências Polares do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália.

Photo: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Fryxellsee Opt

Uma nova etapa na pesquisa na Antártida

Anteriormente, a equipe do Beyond EPICA já havia analisado um núcleo de gelo com cerca de 800 mil anos. Desta vez, os pesquisadores perfuraram até uma profundidade de 2,8 quilômetros ao longo de quatro verões na base de pesquisa Little Dome C, próxima à estação Concordia, enfrentando temperaturas médias de -35°C.

O pesquisador italiano Federico Scoto, um dos glaciologistas que finalizou a perfuração em janeiro, destacou a importância do momento:

"Foi um momento incrível quando alcançamos o leito rochoso," disse ele. A análise isotópica revelou que o gelo tem pelo menos 1,2 milhões de anos.

Gases de efeito estufa: lições do passado

Dados obtidos de núcleos de gelo anteriores mostram que as concentrações de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, mesmo nos períodos mais quentes dos últimos 800 mil anos, nunca ultrapassaram os níveis registrados desde o início da Revolução Industrial.

"Hoje, estamos vendo concentrações de dióxido de carbono 50% acima dos níveis mais altos dos últimos 800 mil anos," explicou Barbante.

Uma iniciativa europeia

O projeto Beyond EPICA é financiado pela União Europeia, com o apoio de diversos países do continente, sob a coordenação da Itália.

A conquista despertou entusiasmo em cientistas de todo o mundo, incluindo Richard Alley, climatologista da Universidade Estadual da Pensilvânia. Alley, que recentemente recebeu a Medalha Nacional de Ciência por sua carreira estudando calotas polares, destacou a importância do avanço:

"Esses avanços nos ajudam a entender melhor o clima do passado e o impacto humano nas mudanças climáticas atuais. Chegar ao leito rochoso abre novas possibilidades de aprendizado sobre a história da Terra," afirmou ele.

O significado da descoberta

A perfuração até o leito rochoso em Little Dome C marca um avanço não apenas para o estudo do clima, mas também para a compreensão de períodos ainda mais antigos da história do planeta. Os dados obtidos poderão responder a questões cruciais sobre as mudanças climáticas passadas e futuras.

Alley acrescentou: