Temperaturas extremas na Lua: quão quente ou frio pode ficar

Quão fria é a superfície da Lua? Descubra as variações extremas de temperatura lunar

A Lua pode parecer uma rocha fria e sem vida, mas quão fria ela realmente é? Na verdade, a resposta é mais complexa do que parece, já que a temperatura da superfície lunar varia drasticamente dependendo da exposição à luz solar.

Erechtheum Acropolis Athens evening moon

“A temperatura na Lua varia enormemente, de extremamente quente a extremamente fria”, explica John Monnier, professor de astronomia da Universidade de Michigan. Segundo Monnier, as temperaturas podem ir de -100 °C a mais de 100 °C, o que significa que a superfície lunar enfrenta oscilações térmicas muito maiores que a Terra.

Por que a Lua é tão diferente da Terra?

Embora a Terra e a Lua estejam aproximadamente à mesma distância do Sol — cerca de 150 milhões de quilômetros —, suas temperaturas são bastante diferentes devido a alguns fatores:

Atmosfera da Terra: Enquanto a Terra possui uma atmosfera que retém calor e mantém temperaturas moderadas, a Lua não tem essa proteção, ficando vulnerável ao calor direto do Sol e ao frio extremo durante a sombra. Oceanos terrestres: Os vastos oceanos da Terra absorvem energia do Sol durante o dia e liberam lentamente o calor à noite. A Lua, por outro lado, é feita de rocha, que esquenta e esfria rapidamente. Ciclo dia-noite: Um ciclo dia-noite lunar dura cerca de um mês terrestre, expondo a superfície a períodos longos de luz e escuridão.

Além disso, o solo lunar, conhecido como regolito, é um excelente isolante. Isso significa que a superfície da Lua retém calor ou frio, mas não conduz bem essas temperaturas para camadas mais profundas. Durante as missões Apollo 15 e 17, os astronautas mediram o fluxo de calor abaixo da superfície. A uma profundidade de 35 centímetros, a temperatura média era de 40 a 45 kelvins acima da superfície, indicando que o subsolo não enfrenta os mesmos extremos térmicos.

Variações extremas de temperatura na Lua

Equador lunar : As temperaturas podem atingir 121 °C sob luz solar direta e cair para -133 °C durante a escuridão.

: As temperaturas podem atingir sob luz solar direta e cair para durante a escuridão. Pólos lunares: O Sol nunca fica mais de 1,5 grau acima ou abaixo do horizonte, criando longas sombras que giram com a Lua. Algumas crateras nos polos permanecem em escuridão perpétua e podem conter partículas de gelo aprisionadas — um recurso vital para a sobrevivência humana na Lua.

Segundo a NASA, essas crateras podem ser extremamente frias, potencialmente registrando temperaturas tão baixas quanto 25 kelvins (-248,15 °C), possivelmente as mais baixas de todo o sistema solar.

Por outro lado, regiões sombreadas em certas cavidades da superfície lunar podem manter temperaturas ao redor de 17 °C, conforme detectado pela câmera térmica do Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Essa descoberta sugere que essas áreas podem ser adequadas para abrigar humanos.

Preparação para futuras explorações

Entender como as temperaturas variam na Lua é crucial para futuras missões e possíveis colonizações. Equipamentos científicos e habitações precisam suportar os extremos térmicos. Além disso, o comportamento isolante do regolito deve ser estudado para evitar o superaquecimento dos instrumentos.

“Se quisermos uma base permanente na Lua ou instalar instrumentos científicos, precisamos compreender as variações de temperatura para construir equipamentos que resistam,” enfatiza Monnier.

Esclarecimentos

