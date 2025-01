Um reservatório de água 140 trilhões de vezes maior que os oceanos da Terra

A 12 bilhões de anos-luz da Terra, cientistas da NASA descobriram um gigantesco reservatório de água orbitando o quasar APM 08279+5255. Essa descoberta impressionante não só impressiona pela sua escala, mas também redefine nossa compreensão sobre o início do universo. Para termos uma ideia, o volume de água nesse reservatório é 140 trilhões de vezes maior que todos os oceanos da Terra juntos!

Photo: commons.wikimedia.org by José Manuel Suárez из Испания, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Water drop 001

O que é o quasar APM 08279+5255?

Quasares são os objetos mais brilhantes do universo, localizados nos centros de galáxias. Eles emitem quantidades gigantescas de energia graças a buracos negros supermassivos que consomem gás e poeira ao seu redor. O APM 08279+5255 é um dos quasares mais poderosos já observados, com um buraco negro que tem uma massa 20 bilhões de vezes maior que a do Sol. A energia liberada por ele equivale ao brilho de um quatrilhão de sóis!

Essa energia intensa cria um ambiente único, onde moléculas, como o vapor de água, podem existir em condições extremas, mesmo a bilhões de anos-luz de distância.

Como os cientistas da NASA encontraram água?

A equipe detectou vapor de água em uma região que se estende por centenas de anos-luz ao redor do quasar. A radiação emitida por ele aquece os gases próximos, impedindo que a água congele, mesmo em um ambiente tão extremo. Além do vapor de água, foram detectadas moléculas como monóxido de carbono, o que indica uma abundância de material que alimenta o buraco negro em crescimento.

Por que essa descoberta é importante?

Os dados obtidos refletem um momento em que o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Isso nos permite observar eventos que ocorreram nos estágios iniciais da formação de galáxias. Além disso, confirma que a água já era comum mesmo nos primórdios do cosmos.

A presença de quantidades tão massivas de água em um local tão distante aumenta as chances de que formas de vida possam existir em outros cantos do universo. A água, essencial para a vida como a conhecemos, parece ser um elemento muito mais abundante do que imaginávamos.

Como isso impactará a exploração espacial?

A descoberta desse reservatório colossal de água inspira novas missões e estudos. Os cientistas agora têm como objetivo explorar outros quasares e seus arredores, buscando mais evidências de fenômenos semelhantes. Isso pode revelar outros "tesouros aquáticos" escondidos nas profundezas do cosmos.

Água: a base universal da vida?

Essa descoberta reforça a ideia de que o universo pode ser muito mais propício à vida do que supúnhamos. Cada nova descoberta como essa nos aproxima da resposta para a pergunta que há séculos intriga a humanidade: estamos sozinhos no universo?

Conclusão

A descoberta de um gigantesco reservatório de água em torno do quasar APM 08279+5255 é um marco na astronomia. Ela prova que a água era abundante mesmo nos estágios iniciais do universo. Talvez ela seja a chave não apenas para desvendar os segredos do cosmos, mas também para entender nosso lugar nele.

Esclarecimentos

A quasar ( KWAY-zar) is an extremely luminous active galactic nucleus (AGN). It is sometimes known as a quasi-stellar object, abbreviated QSO.