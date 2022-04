Batatas na lua: como usar a luz noturna na economia nacional

Nos últimos anos, as agências espaciais das maiores potências do planeta têm discutido ativamente a próxima colonização da lua e dos planetas do sistema solar pela humanidade. Mas qualquer atividade de pesquisa deve ser de uso prático. Em particular, no que diz respeito à Lua, estão a ser consideradas várias opções para a sua possível utilização, onde as ideias mais interessantes são oferecidas pelos chineses.

Fazenda chinesa na lua

Com o desenvolvimento de sua própria astronáutica, os chineses começaram a quebrar um a um os estereótipos existentes sobre o satélite da Terra.

As primeiras fotos do rover lunar chinês "Jade Hare", que pousou no satélite da Terra em 14 de dezembro de 2013, forçaram a NASA a se justificar para a comunidade mundial, já que a superfície lunar acabou não sendo nada cinza, pois Especialistas da NASA vinha reivindicando há várias décadas, mas marrom. Os americanos, no entanto, imediatamente afirmaram que as imagens da agência espacial estavam especialmente descoloridas, mas ainda restava um sabor desagradável.

Ao mesmo tempo, se a Rússia e os Estados Unidos veem na criação de suas próprias bases lunares a possibilidade de extrair minerais, fontes de energia como o hélio-3 ou construir portos espaciais para maior exploração do espaço sideral, então os chineses acabaram por ser mais "mundano".

Parece uma piada, mas parece que os cientistas chineses estão planejando transformar a superfície lunar em um grande campo de batata. De fato, é irracional ficar ocioso em uma área tão vasta onde é possível cultivar produtos agrícolas tão necessários para os terráqueos. Como confirmação da seriedade de suas intenções, cientistas chineses entregaram há três anos, usando a espaçonave Chang'e-4, um recipiente de alumínio pesando três quilos com uma dúzia de batatas, um punhado de sementes de Arabidopsis e ovos de bicho-da-seda ao satélite da Terra.

A batata e a Arabidopsis, combinadas com o ar e a água também trazidos da Terra, devem criar um ecossistema ao liberar oxigênio e absorver o dióxido de carbono produzido pela vida do bicho-da-seda.

Como resultado desse experimento, os chineses querem entender como a gravidade reduzida da lua afetará a quantidade e a qualidade da seda tecida pelos bichos-da-seda, bem como as características das batatas. Se este experimento for bem sucedido, nada impede a China de criar estufas na Lua para o cultivo de produtos agrícolas de tamanho enorme, graças a uma gravidade significativamente menor, apenas 17% em relação à Terra.

Ao mesmo tempo, como você sabe, é proibido usar a Lua e o espaço sideral para fins militares, mas não há restrições legais à criação de batata ou outras plantações no satélite da Terra. É verdade que existem algumas dificuldades técnicas, mas os especialistas de 28 universidades chinesas participantes do projeto estão confiantes de que enfrentarão todas as dificuldades enquanto observam a vida de suas enfermarias com a ajuda de câmeras e sensores colocados em um recipiente com plantas e larvas de bicho-da-seda.

Por que precisamos da lua

Além dos chineses, Rússia, Índia, Japão e Estados Unidos participam ativamente no estudo do satélite da Terra e na criação de suas próprias bases em sua superfície.

No entanto, nenhum desses países, ao contrário da China, ainda anunciou planos específicos para o uso utilitário da Lua.

No momento, as potências espaciais estão considerando a possibilidade de criar complexos de pesquisa científica no satélite da Terra. No entanto, a criação das primeiras bases lunares, cuja construção foi anunciada nos próximos anos pelas agências espaciais da Rússia e dos Estados Unidos, será inevitavelmente seguida pelo surgimento de cidades lunares, bem como pela transferência das indústrias mais prejudiciais de a Terra à Lua.

A criação de espaçoportos para o estudo dos planetas do sistema solar e do espaço profundo também será realizada na lua, pois devido à pequena atração será muito mais fácil e barato para as espaçonaves realizar seus lançamentos da superfície de o satélite da Terra. Além disso, uma grande concentração de átomos de isótopos de hélio-3 na Lua tornará possível usá-lo como combustível de foguete e combustível para futuros reatores termonucleares.

Além disso, os EUA já começaram a emitir licenças para perfurar o satélite da Terra para suas empresas comerciais. Em 2017, a Moon Express anunciou que havia recebido permissão oficial do governo dos EUA para perfurar o solo lunar e depois transportá-lo para a Terra para venda. Os funcionários da empresa, segundo a mídia ocidental, planejam começar a trabalhar na década de 2020.

Durante a primeira etapa do trabalho, a empresa planeja realizar pesquisas no Pólo Sul da Lua para buscar minerais valiosos e água em seu solo.

Por sua vez, a Rússia, como disse Dmitry Rogozin, chefe da Roscosmos, em novembro de 2018, após a construção de bases lunares, usará o solo lunar para criar um material único para impressão 3D de peças necessárias no reparo da tecnologia espacial.

"Para usar tecnologias aditivas, são necessários pós. Queremos entender se é possível produzir um pó a partir do solo lunar que possa ser sinterizado para criar algumas estruturas."

Em uma palavra, cada uma das potências espaciais delineou para si uma ampla gama de trabalhos no satélite da Terra. Mas não está claro como a superfície lunar será dividida neste caso. No momento, a Lua não pertence oficialmente a nenhum país do mundo. Não é de surpreender que vários especialistas estejam seriamente com medo do início da "batalha pela Lua" com a transformação de sua superfície em uma espécie de "Oeste Selvagem".

Ao mesmo tempo, existe o perigo de que a desmontagem entre países em certas partes da lua possa se espalhar para a Terra. Nesse sentido, antes do início do uso econômico da Lua, a comunidade mundial deve pensar seriamente em revisar a legislação sobre o uso da superfície lunar pelas potências espaciais da Terra.