"Odnoklassniki" apresentou um retrato de um novo usuário

Odnoklassniki falou sobre novos usuários. Descobriu-se que a maioria dos moscovitas com idades entre 25 e 45 anos mudou para a rede social.

De acordo com a OK, desde o início de março, 66% mais pessoas acessaram a rede social do que o habitual. Além disso, 36% dos usuários restauraram seu perfil. Sabe-se que todos os meses mais de 40 milhões de pessoas do nosso país estão no mundo virtual de Odnoklassniki.

Especialistas da plataforma listaram as cidades com maior crescimento de audiência em OK:

Moscou;

Krasnodar;

São Petersburgo;

Ecaterimburgo;

Novosibirsk.



Na maioria das vezes, os usuários usam dispositivos Android quando estão ativos na rede social. Ao mesmo tempo, 10% possuem gadgets com iOS.

Também em Odnoklassniki eles nomearam os artistas mais populares entre os recém-chegados:

Artik & Asti,

anivar,

ZIVERT.



Em "OK" começou a publicar mais conteúdo. Assim, as redes sociais criam 92% mais comunidades do que no ano passado ao mesmo tempo. As fotos foram carregadas com 35% mais frequência, vídeos - 30%.

Anteriormente, os usuários do Odnoklassniki começaram a usar reações "ao vivo" às fotos. Assim, os autores dos materiais começaram a receber um feedback melhor.



