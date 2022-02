A humanidade deve longevidade aos avós

Como você sabe, as pessoas se desenvolvem mais do que muitos outros animais, principalmente os primatas, mas também vivemos mais do que eles. De acordo com Daniel Lieberman, da Universidade de Harvard e seus colegas, isso se deve ao fato de os avós terem começado a participar da criação da prole humana. Os pesquisadores chamaram isso de "hipótese do progenitor ativo". Os resultados de seu trabalho foram publicados na revista Proceeding of the National Academy of Sciences.

Vale a pena cuidar dos seus netos?

À primeira vista, qual poderia ser a conexão entre uma avó ou avô que cuida de seus netos e a expectativa de vida das pessoas? Mas se olharmos para outros animais, mesmo mamíferos, descobriremos que não é costume eles mexerem com seus netos. Sim, e os pais basicamente deixam de se interessar pela prole assim que os filhotes se tornam mais ou menos independentes.

Especialistas acreditam que as avós começaram a cuidar de seus netos apenas no processo de evolução. Esse fato permitiu que as mães economizassem seus recursos, o que possibilitou que elas cuidassem menos dos filhos já nascidos e se multiplicassem com mais frequência. Consequentemente, tornou-se lucrativo viver mais - isso contribuiu para o aumento da população humana.

Os homens, mesmo além da idade reprodutiva, continuavam ativos, por exemplo, iam caçar e podiam ensinar aos netos várias habilidades úteis.

Efeito de gordura

Mas, para participar da educação da geração mais jovem, os avós precisavam estar em boa forma física. Enquanto isso, digamos, roedores que levam um estilo de vida muito móvel, isso não lhes permite viver mais.

Existe uma teoria da história de vida (história de vida), que sugere que a quantidade de recursos disponíveis para o corpo é limitada. Eles podem ser direcionados apenas para uma coisa - atividade física, crescimento, reprodução, manutenção da força. Ou o corpo simplesmente armazenará essa energia. Por exemplo, se você gastá-lo em atividades físicas ativas, não poderá viver muito.

No entanto, a equipe de Lieberman acredita que o exercício previne a deposição de gordura nos tecidos. Como os humanos gastam muito mais energia do que outros primatas para carregar, alimentar e criar filhos, eles acumulam reservas de gordura com muito mais eficiência. Assim, nos caçadores-coletores modernos, a gordura é de 25% do peso corporal total, enquanto nos chimpanzés é de 9%. Mas se a atividade física estiver acima da média, o risco de obesidade e, consequentemente, as patologias a que ela conduz, diminui. Assim, as pessoas têm uma chance de uma vida mais longa.

Fator anti-stress

Especialistas apresentam outra hipótese. Eles dizem que o movimento intenso associado ao cuidado da prole causa estresse, mas, ao mesmo tempo, também são lançados mecanismos anti-stress que restauram as estruturas celulares. Ou seja, as pessoas literalmente "fugiam de um ataque cardíaco".

Por um lado, as pessoas conseguiam viver mais porque se deslocavam muito, por outro, eram obrigadas a permanecer fisicamente ativas, porque passavam a viver mais e tinham que cuidar não só dos filhos, mas também dos seus netos. Claro, essas ainda são apenas teorias que ainda precisam ser testadas.