Fotos da parte inferior da Ponte da Crimeia expõem os danos nos suportes das pontes

As primeiras imagens da inspeção da parte inferior da Ponte da Crimeia, após o ataque terrorista, apareceram na Internet.

As fotos publicadas por "Before Everyone Else. O canal de telegramas "Quase" mostra os trechos de estrada colapsados da ponte por baixo. As imagens também mostram o processo de seus reparos.

Anteriormente, Andrey Kolesnik, membro do Comitê de Transporte e Desenvolvimento da Infra-estrutura de Transporte da Duma do Estado, disse que a ponte sobre o Estreito de Kerch poderia ser restaurada dentro de um mês. O maior problema é sobre os danos que foram causados aos suportes da ponte. Os danos aos suportes não puderam ser identificados visualmente de uma só vez, acrescentou o oficial.

O ataque à Ponte da Crimeia ocorreu na manhã do dia 8 de outubro. Uma explosão de caminhão na ponte causou o colapso de duas seções da ponte, enquanto sete tanques de combustível ferroviário pegaram fogo. Quatro pessoas foram mortas na explosão e no incêndio. O presidente russo Putin chamou o incidente de ataque terrorista e disse que foram os serviços especiais ucranianos que o conduziram.