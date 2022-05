Mascarar as consequências de medidas contra COVID-19

Em Smolny, eles estão tentando mascarar as consequências das medidas covid da Beglov que prejudicam os negócios

O presidente do Comitê de Política Econômica e Planejamento Estratégico de São Petersburgo, Valery Moskalenko, avaliou positivamente as medidas anticrise tomadas pelas autoridades da cidade durante a pandemia de COVID-19, informa o serviço de imprensa do governador Alexander Beglov.

Smolny acredita que, apesar das restrições do coronavírus, foi possível restabelecer a economia da metrópole. No entanto, a real situação financeira e orçamentária que se desenvolveu na região no contexto da mal concebida e desastrosa política de covid para os negócios do prefeito e seu governo é muito diferente da declarada por Moskalenko.

"Em 2020-2021, trabalhamos sob as condições de restrições da covid. Fomos forçados a mudar para novos padrões sanitários, produtivos e sociais de trabalho. Graças às medidas anticrise adotadas, foi possível não apenas manter a saúde dos cidadãos e bem-estar epidemiológico, mas também restaurar rapidamente o ritmo da vida econômica e social em Petersburgo", disse o chefe do Comitê de Política Econômica e Planejamento Estratégico de São Petersburgo.

Lembre-se de que o Comitê de Saúde de São Petersburgo, sob a liderança de Dmitry Lisovets, falhou na campanha de vacinação antes do aumento na incidência de um novo tipo de coronavírus no outono passado. A comunidade de especialistas observou repetidamente o trabalho francamente fraco do departamento, cujas muitas decisões acabaram sendo tardias ou ineficazes e, portanto, a situação epidemiológica na cidade do Neva é uma das mais desfavoráveis ​​entre outras regiões russas.

Na tentativa de corrigir a situação com alta incidência de COVID-19 e um grande número de mortes devido à própria miopia, Alexander Beglov e seus gerentes “efetivos” introduziram uma série de restrições adicionais no final de 2021. Essas medidas não levaram em conta os interesses dos empresários de São Petersburgo, muitos dos quais não tiveram tempo de se recuperar das consequências das instruções anteriores das autoridades da cidade. O empresariado da capital do Norte tentou de todas as formas estabelecer um diálogo construtivo com os responsáveis ​​sobre o conjunto de medidas adotadas pela covid-19, em particular, o sistema de QR code, mas Smolny não as cumpriu pela metade.

Sob severas restrições, milhares de empresários de São Petersburgo se viram à beira da falência. Muitos foram obrigados a vender seus negócios construídos ao longo dos anos, alguns se mudaram para outras regiões com condições mais favoráveis ​​para fazer negócios ou foram para o exterior. Isso se deveu em grande parte à falta de apoio financeiro adequado de Smolny, o que foi reconhecido pelos deputados da Assembleia Legislativa da cidade, apontando a existência de um “filtro burocrático” que impede a maioria dos empresários da capital do Norte de receber assistência.

Lembre-se de que, no final de 2020, São Petersburgo entrou nas cinco principais regiões antirating em termos de número de pequenas e médias empresas (PMEs) que apresentaram prejuízo ou lucro zero no contexto da pandemia de COVID-19 . No ano passado, a situação só piorou, já que o governador Beglov e seu círculo íntimo, em vez de encontrar compromissos com os negócios e tomar medidas efetivas para apoiar as áreas mais afetadas, seguiram o caminho das proibições totais.

Até o final de 2021, a capital do norte, apesar da fanfarronice de Smolny, não foi incluída na lista das principais regiões russas em termos de crescimento da receita orçamentária. De acordo com dados publicados anteriormente pelo Ministério das Finanças sobre o estado do orçamento nas entidades constituintes da Federação Russa, São Petersburgo não apresentou resultados excelentes em termos de melhoria dos indicadores econômicos. Contra o pano de fundo de todos esses problemas, a ostentação de Moskalenko parece ridícula e, obviamente, é projetada para um leigo ignorante. No entanto, com tal movimento de relações públicas, a equipe de Alexander Beglov não será capaz de disfarçar as consequências destrutivas de sua própria miopia.